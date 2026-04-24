Niederösterreichischer Weinfrühling: Über 230 Winzer öffnen ihre Kellertüren

Rund 230 Winzer im Kamptal, Kremstal und Traisental laden am Wochenende vom 25. und 26. April zur Verkostung des neuen Jahrgangs ein. Der niederösterreichische Weinfrühling startet in ein neues Weinjahr.

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Falls Sie Unterstützung bei der Konfiguration benötigen, finden Sie hilfreiche Anleitungen unter den bereitgestellten Links. Österreich ist ein Land der Weine, und diese Tradition wird in den kommenden Wochen durch eine Vielzahl von Veranstaltungen in den verschiedenen Weinbaugebieten des Landes gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt ist der niederösterreichische Weinfrühling, der den Auftakt zu einem neuen Weinjahr in den acht Weinbauregionen des Bundeslandes markiert. Dieses Wochenende, vom 25. und 26.

April, öffnen rund 230 Weinbaubetriebe im Kamptal, Kremstal und Traisental ihre Tore für Besucher und laden zur Verkostung des jungen Jahrgangs ein. Die Veranstaltungen im April und Mai bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt der niederösterreichischen Weine kennenzulernen und die Arbeit der Winzerinnen und Winzer direkt vor Ort zu erleben. Der Weinfrühling ist mehr als nur eine Verkostung; er ist ein Fest für die Sinne, das die Schönheit der Weinlandschaften und die Gastfreundschaft der Regionen hervorhebt.

Neben der Möglichkeit, die neuen Weine zu probieren, bieten viele Betriebe auch kulinarische Begleitungen an, die perfekt auf die jeweiligen Tropfen abgestimmt sind. Die Atmosphäre ist geprägt von fröhlicher Geselligkeit und dem Austausch zwischen Winzern und Weinliebhabern. Die teilnehmenden Weingüter haben sich intensiv auf diesen Auftakt in die neue Saison vorbereitet und präsentieren ihre besten Weine mit Stolz und Leidenschaft. Von Freitag, den 24.

April, bis Sonntag, den 26. April, stehen insbesondere die Weingüter im Kamp-, Krems- und Traisental im Fokus. Über 230 Winzerinnen und Winzer öffnen zwischen 10:00 und 18:00 Uhr ihre Kellertüren. Rund 100 Betriebe haben bereits am Freitagnachmittag, von 14:00 bis 18:00 Uhr, ihre Pforten geöffnet und bieten somit einen frühen Start in das Weinfrühlingswochenende.

Der Zugang zu allen teilnehmenden Weingütern in den drei Regionen ist mit einem einzigen Eintrittsband möglich, was den Besuch besonders komfortabel gestaltet. Für eine sichere und entspannte Anreise zwischen den Weingütern stehen spezielle „Weinfrühling Shuttle Busse“ bereit, die eine problemlose Fortbewegung ermöglichen.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont die Bedeutung des Weins für den Tourismus in Niederösterreich: „Der Wein ist für den Tourismus in Niederösterreich eine Art Lebenselixier – das ganze Jahr über belebt er mit zahlreichen daran geknüpften Veranstaltungen die verschiedenen Regionen. Jeder Saison haucht er etwas Besonderes ein: Von April bis Mai feiern wir den Weinfrühling, für den sich auch längere Aufenthalte in Niederösterreich lohnen.

“ Der Weinfrühling ist somit nicht nur ein Ereignis für Weinliebhaber, sondern auch eine attraktive Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt Niederösterreichs zu entdecken. Die Kombination aus hervorragenden Weinen, malerischen Landschaften und herzlicher Gastfreundschaft macht den Weinfrühling zu einem unvergesslichen Erlebnis





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