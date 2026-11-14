Niederösterreichischer Landesfeiertag: Mikl-Leitner ehrt Heiligen Leopold in Klosterneuburg

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigt am 15. November die Niederösterreichischen Werte. Höhepunkt ist die Schau der Schädelreliquie des Heiligen Leopold im Stift Klosterneuburg.

Am Sonntag, dem 15. November, steht das Bundesland Niederösterreich im Zeichen seiner kulturellen und spirituellen Identität. Der Landesfeiertag wird traditionell zum Gedenken an den heiligen Leopold begangen, der als Schutzpatron des Landes verehrt wird. Besonders im Stift Klosterneuburg steht dieser Tag im Mittelpunkt der offiziellen Feierlichkeiten.

Feierlichkeiten und Reliquien-Schau im Stift

Im historischen Stift Klosterneuburg findet zum Anlass des Landesfeiertags ein festlicher Gottesdienst statt. Zentrales Element dieser religiösen Zeremonie ist der sogenannte Leopoldisegen, der die Gläubigen und die Bevölkerung segnen soll. Die Anwesenheit der politischen Führungsebene unterstreicht die Bedeutung dieses Termins für die Landespolitik.

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Ein spezifischer Anziehungspunkt dieser Jahreszeit ist die Ausstellung der Schädelreliquie des Heiligen Leopold. Diese historische Überrest ist in eine moderne Replika des Erzherzogshutes kunstvoll eingenäht worden. Die Reliquie ist nur während eines kurzen Zeitfensters öffentlich zugänglich, welches auf die Leopoldi-Tage vom 12. bis zum 15. November beschränkt ist.

Für den Sonntag, den 15. November, wurde die Besichtigung der Reliquie zwischen 10 und 18 Uhr vor dem berühmten Verduner Altar ermöglicht. Diese einzigartige Gelegenheit zieht viele Besucher an, die die historische und religiöse Dimension des Landespatrons persönlich erleben möchten.

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Position der Landeshauptfrau zur Identität

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nimmt persönlich an den Feierlichkeiten teil und nutzt den Anlass für eine politische statement. Sie betont in ihren Ausführungen, dass der Landesfeiertag ein Tag sei, an dem die Bevölkerung mit Stolz auf die Geschichte, die Traditionen und die Werte Niederösterreichs blicken dürfe. Besonders hervorhebt sie die Menschen, die das Land besonders machten.

Im Mittelpunkt der Botschaft von Mikl-Leitner steht der Zusammenhalt der Bürgerschaft. Sie erklärt, dass die größte Stärke des Bundeslandes in den Landsleuten selbst liege. Der heilige Leopold diene dabei als Symbol für die Übernahme von Verantwortung für die Heimat. Diese Werte sollen Halt, Kraft und Zuversicht für die Zukunft stiften.

Die Landeshauptfrau verweist darauf, dass Niederösterreich bereits viele Erfolge erzielt habe und noch vieles vor habe. Sie überbringt allen Bewohnern des Bundeslandes die Wünsche für einen schönen und gesegneten Landesfeiertag. Ihre Worte zielen darauf ab, ein positives Selbstbild der Region zu stärken und die gemeinsame Zukunft zu festigen.

Weiterführende Ereignisse und traditioneller Abschluss

Die offiziellen Leopoldi-Feierlichkeiten in Klosterneuburg dauern über den Sonntag hinaus an. Nach dem gottesdienstlichen Höhepunkt am Landesfeiertag folgen weitere kulturelle und traditionelle Veranstaltungen. Diese bilden eine zusammenhängende Reihe von Ereignissen, die das regionale Erbe ehren.

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Am Dienstag, dem 17. November, findet auf dem Rathausplatz in Klosterneuburg der traditionelle Geschirrmarkt statt. Diese Veranstaltung ist vom 7. bis 15 Uhr geöffnet und bildet jährlich den historischen Abschluss der Leopoldi-Feierlichkeiten. Der Markt besitzt ein altes Marktrecht, das bereits auf das Jahr 1453 zurückreicht.