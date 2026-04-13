Der Generationenfonds des Landes Niederösterreich verzeichnete im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 5,7 Prozent. Dies ermöglicht die Bereitstellung von rund 300 Millionen Euro für Sozialausgaben.

NÖN.at nutzt Cookies, um Ihnen personalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Wir empfehlen Ihnen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zu erlauben. Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, finden Sie hier hilfreiche Links.

Der Generationenfonds des Landes Niederösterreich hat sich im vergangenen Jahr dank einer risikoarmen Anlagestrategie mit einem Plus von 5,7 Prozent überdurchschnittlich gut entwickelt. Dieser Wertzuwachs von 152 Millionen Euro soll dazu beitragen, dass in diesem Jahr insgesamt rund 300 Millionen Euro für Sozialausgaben in den Haushalt fließen. Diese erfreuliche Nachricht steht in krassem Gegensatz zur aktuellen Weltlage. Die globalen Krisen, wie der Konflikt im Nahen Osten und der Krieg in der Ukraine, sorgen für erhebliche Unsicherheit und Volatilität, nicht zuletzt an den Börsen.

'Die Welt steht Kopf', kommentiert Niederösterreichs Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) die aktuelle Situation. Vor diesem Hintergrund ist die positive Entwicklung des Generationenfonds umso bemerkenswerter. Der Fonds, der im Jahr 2025 ein Wachstum von 5,7 Prozent verzeichnete, zeugt von der soliden Finanzpolitik des Landes. Kasser verkündete diesen Erfolg zusammen mit den Geschäftsführern der Fibeg, der Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH. Diese Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung einer professionellen und verantwortungsvollen Vermögensverwaltung, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Turbulenzen. Die strategische Ausrichtung des Fonds auf risikoarme Anlagen hat sich in diesem Umfeld bewährt und die Fähigkeit des Landes zur Finanzierung wichtiger sozialer Leistungen gesichert. Die erfreuliche Entwicklung des Fonds ermöglicht es, die sozialen Programme in Niederösterreich zu stärken und die Lebensqualität der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.

Die erfolgreiche Entwicklung des Generationenfonds ist ein deutliches Zeichen für die Stabilität und die vorausschauende Finanzpolitik des Landes Niederösterreich. Die Entscheidung, auf eine risikoarme Anlagestrategie zu setzen, hat sich in einem volatilen Marktumfeld als äußerst weise erwiesen. Die zusätzlichen Mittel, die durch den Wertzuwachs erwirtschaftet wurden, kommen direkt den Bürgern zugute, indem sie die Finanzierung sozialer Projekte und Leistungen sicherstellen. Dieses Ergebnis ist besonders bedeutsam, wenn man die globalen Herausforderungen und die wirtschaftliche Unsicherheit berücksichtigt, mit denen sich die Welt derzeit konfrontiert sieht. Die Leistung des Generationenfonds beweist, dass verantwortungsvolles Finanzmanagement und eine langfristige Perspektive auch in turbulenten Zeiten möglich sind. Die Ankündigung von Landesrat Kasser und der Fibeg-Geschäftsführung unterstreicht die Transparenz und das Engagement des Landes, die Bürger über wichtige finanzielle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Diese kontinuierliche Information und die klare Kommunikation über die Verwendung der Mittel stärken das Vertrauen in die Landesregierung und tragen zur positiven Wahrnehmung der Finanzpolitik bei.





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Generationenfonds Niederösterreich Finanzen Anlageerfolg Sozialausgaben

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

US-Banken fürchten diese Firma – und Experten trauen der Aktie bis zu 175 Prozent zuDie Aktie dieses US-amerikanischen Newcomers aus dem Bereich Kryptowährungen hat laut Experten ein riesiges Kurspotenzial.

Read more »

Hitzige Debatte im Bundesrat - Krimi um Wehrdienst-Reform – an diesen Punkten hakt esSeit Wochen ringt die Regierung um die Wehrdienst-Reform. Am Freitag ging die Debatte in die nächste Runde – vorerst ohne konkrete Ergebnisse.

Read more »

Zahnpflege in Österreich: 45 Prozent putzen Zähne zu seltenAlle Nachrichten aus Vorarlberg und den Gemeinden sowie aktuelle News aus Österreich und der Welt mit vielen Themen wie Sport, Politik, Stars, uvm.

Read more »

Rekordbeteiligung bei Ungarn-Wahl am SonntagBUDAPEST. Nicht zuletzt wegen Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht werden belastbare Ergebnisse erst am späten Abend erwartet.

Read more »

Ungarn: Parlamentswahl mit RekordbeteiligungBUDAPEST. Die Parlamentswahl in Ungarn hat am Sonntag mit einem Teilnahmerekord begonnen. Bis 13.00 Uhr hatten bereits 54,14 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2022 waren es um diese Zeit 40 Prozent.

Read more »

Sabotage an TAL-Ölpipeline in Italien nahe KärntenErmittler vermuten professionelle Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die Österreich zu 90 Prozent mit Öl versorgt. ...

Read more »