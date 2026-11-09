Niederösterreichische Feuerwehr Adventkalender 2024: 7.500 Einheiten mit Lindt Schokolade verfügbar

Die Niederösterreichische Feuerwehr startet den Adventkalender 2024 mit neuem Wechselladerfahrzeug-Design. 7.500 Exemplare mit Lindt Schokolade sind ab sofort bestellbar.

Die Niederösterreichische Landesfeuerwehr hat die Verfügbarkeit ihres traditionellen Adventkalenders für das Jahr 2024 offiziell bekanntgegeben. Diesmal setzt die Organisation auf eine signifikante Erhöhung der Stückzahl, um den hohen Nachfragezuständen aus den Vorjahren gerecht zu werden. Insgesamt stehen 7.500 Einheiten zur Verfügung, was einer deutlichen Steigerung im Vergleich zur Vorproduktion entspricht.

Designwechsel zu modernem Einsatzfahrzeug

Der Adventkalender der Niederösterreichischen Feuerwehr präsentiert sich dieses Jahr in einem gänzlich neuen visuellen Konzept. Im Fokus des Designs steht nun ein Wechselladerfahrzeug mit Waldbrandbekämpfungscontainer, abgekürzt als WLFA. Diese Fahrzeugkategorie dient als direktes Vorbild für die Gestaltung der Hülle.

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Als exakte Modellvorlage diente ein reales Einsatzfahrzeug, das beim Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln stationiert ist. Die Niederösterreichische Feuerwehr griff hierbei auf ein konkretes, vorhandenes Fahrzeug der lokalen Abteilung zurück, um die Authentizität und den Bezug zur täglichen Arbeit der Einsatzkräfte zu wahren.

Lindt Schokolade und Produktionsdetails

Die 24 Türchen im Adventskalender verbergen jeweils feine Pralinen der Marke Lindt-Schokolade. Die Auswahl der Süßigkeit wurde bewusst getroffen, um den Kalendern einen hochwertigen Genussfaktor zu verleihen, der dem Image der Organisation entspricht.

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Die Produktion der 7.500 Exemplare läuft bereits auf voller Ebene. Die Niederösterreichische Feuerwehr hat die Logistik so geplant, dass die Auslieferung für die letzten beiden Novemberwochen angesetzt ist. Dieser Zeitplan stellt sicher, dass die Kalender pünktlich vor dem ersten Dezember bei den Bestellerinnen und Bestellern eintreffen.

Wertschätzung für die Kameradschaft

Die Herausgabe des Kalenders verfolgt über den reinen Verkaufsinhalt hinaus einen spezifischen kommunikativen Zweck. Die Niederösterreichische Feuerwehr nutzt das Produkt als Zeichen der Wertschätzung an ihre Angehörigen.

Der Adventkalender dient dabei als kleines Dankeschön an all jene Kameradinnen und Kameraden der Organisation. Diese Einsatzkräfte stehen rund um die Uhr für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz. Die Landesfeuerwehr möchte mit dieser Geste die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und der professionellen Bereitschaft hervorheben.

Bezugsmöglichkeiten und Verfügbarkeit

Der Kauf der Kalender mit dem neuen WLFA-Design erfolgt primär über den offiziellen Onlineshop der Niederösterreichischen Feuerwehr. Dies bietet Bestellern die Möglichkeit, die Einheiten bequem aus der Ferne zu reservieren.

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Zusätzlich ist ein physischer Bezug in der Cafeteria des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln möglich. Interessenten aus dem Ausland können ihre Bestellungen ebenfalls aufgeben, da die Niederösterreichische Feuerwehr internationalen Versand unterstützt. Die Erhöhung der Stückzahl auf 7.500 Exemplare soll diesmal verhindern, dass die begehrten Artikel erneut extrem schnell ausverkauft sind, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.