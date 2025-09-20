Niederösterreicher brillieren bei Schneepflug-Meisterschaft: Kapfinger qualifiziert sich für Europameisterschaft

Zwei Fahrer der Straßenmeisterei Gänserndorf erreichen Top-Platzierungen bei der österreichischen Schneepflug-Meisterschaft. Stefan Kapfinger sichert sich den dritten Platz und qualifiziert sich somit für die Europameisterschaft 2026 in Frankreich. Landesrat Udo Landbauer gratuliert herzlich.

Zwei Niederösterreicher, beide bei der Straßenmeisterei Gänserndorf beschäftigt, haben kürzlich bei der österreichischen Meisterschaft im Schneepflug -Geschicklichkeitsfahren hervorragende Leistungen erbracht.

Stefan Kapfinger erreichte den dritten Platz und Bernd Mannhart den vierten. Kapfinger qualifizierte sich mit seinem dritten Platz für die Europameisterschaft im Jahr 2026 in Frankreich, ein großer Erfolg für ihn und die Straßenmeisterei. Die Meisterschaft fand Mitte September in Gleisdorf in der Steiermark statt. Die Konkurrenz war stark, mit Teilnehmern aus ganz Österreich. Der erste Platz ging an den Steirer Markus Eger-Leitner, gefolgt von Manuel Luger von der Asfinag auf dem zweiten Platz. Das Abschneiden der beiden Niederösterreicher zeigt die hohe Qualität und das Können der Straßenmeisterei Gänserndorf. Die Veranstaltung bot den Fahrern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich mit Kollegen aus anderen Regionen zu messen. Die Teilnahme an der österreichischen Meisterschaft ist bereits ein Erfolg, die Qualifikation für die Europameisterschaft stellt einen weiteren Höhepunkt in Kapfingers Karriere dar. Die Vorbereitung auf die Europameisterschaft wird intensiv sein, um die besten Chancen auf einen Erfolg in Frankreich zu haben.\Die Teilnehmer mussten mit einem Unimog-Fahrzeug eine Vielzahl von Aufgaben meistern, die ihre Geschicklichkeit und ihr technisches Verständnis auf die Probe stellten. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das präzise Verschieben einer LKW-Bremstrommel, das Abräumen von Pyramidenteilen mit dem Räumschild, anspruchsvolle Rückwärts- und Vorwärtsfahrten, das Durchfahren eines Slaloms durch Kegel sowie eine Ringaufnahme und eine Zielbremsung. Bei 14 bewerteten Parcoursstationen wurden insgesamt bis zu 1.300 Punkte vergeben. Zusätzlich zu den technischen Fähigkeiten wurde auch die Durchgangszeit berücksichtigt, was den Wettbewerb noch anspruchsvoller machte. Die Fahrer hatten jeweils zwei Durchgänge, wobei die Ergebnisse addiert wurden. Gewinner war der Fahrer mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach den beiden Durchgängen. Die Meisterschaft demonstrierte die Notwendigkeit präziser Steuerung, guter Einschätzung der Fahrzeugabmessungen und der Fähigkeit, unter Zeitdruck präzise Entscheidungen zu treffen. Die Bedingungen in Gleisdorf waren anspruchsvoll, die Teilnehmer zeigten jedoch beeindruckende Leistungen. Der Wettbewerb fördert nicht nur das fahrerische Können, sondern auch den Teamgeist und den Austausch von Erfahrungen zwischen den Fahrern der verschiedenen Straßenmeistereien. Die Organisation der Meisterschaft war professionell und trug zu einem reibungslosen Ablauf bei.\Landesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) gratulierte den erfolgreichen Fahrern herzlich. Er betonte die Bedeutung der Leistung für den niederösterreichischen Straßendienst und unterstrich die Professionalität und Qualität des Teams. „Der dritte Platz von Stefan Kapfinger bei der Schneepflugmeisterschaft ist ein eindrucksvoller Beweis für die Professionalität, das Können und die Qualität unseres niederösterreichischen Straßendienstes. Die Leistung macht uns stolz und zeigt, dass wir im Winterdienst zur absoluten Spitze in Österreich zählen. Ich gratuliere sehr herzlich und wünsche für die Europameisterschaft in Frankreich viel Erfolg“, so Landbauer. Seine Worte spiegeln die Anerkennung der erbrachten Leistungen wider und unterstreichen die Bedeutung des Winterdienstes für die Sicherheit und den Komfort der Verkehrsteilnehmer. Die Qualifikation für die Europameisterschaft ist eine besondere Auszeichnung und ein Ansporn für die Fahrer und die Straßenmeisterei, sich kontinuierlich zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Teilnahme an internationalen Wettbewerben bietet zudem die Möglichkeit, sich mit Kollegen aus anderen Ländern auszutauschen und neue Erkenntnisse zu gewinnen





noen_online / 🏆 15. in AT

