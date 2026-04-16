Niederösterreich stärkt Musik- und Kunstschulen: Mehr Förderung, breiteres Angebot und neue Schwerpunkte

Das Land Niederösterreich erhöht die Fördersumme für seine Musik- und Kunstschulen auf 43,5 Millionen Euro. Die Mittelsteigerung ist eine Reaktion auf die steigende Nachfrage und soll den Zugang zu kultureller Bildung für rund 63.000 Schülerinnen und Schüler sichern und die Qualität aufrechterhalten. Zukünftig können Musikschulen auch Kunstfächer wie bildende Kunst und Literatur anbieten, was eine positive Entwicklung für die regionalen Bildungsangebote darstellt.

Niederösterreich setzt ein deutliches Zeichen für die Förderung von Kunst und Kultur im Bildungsbereich. Mit einer signifikanten Erhöhung der Fördermittel für seine Musik- und Kunstschulen auf 43,5 Millionen Euro für das Jahr 2026 unterstreicht das Land die Bedeutung dieser Institutionen für die Gesellschaft. Diese Aufstockung, die einer Steigerung von rund 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, reagiert auf die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach künstlerischer Bildung.

Aktuell verzeichnen die 113 Musik- und Kunstschulen in Niederösterreich eine Rekordteilnehmerzahl von rund 63.000 Personen, die dort Unterricht erhalten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont, dass das Ziel darin besteht, das Musikschulwesen nachhaltig zukunftsfit zu gestalten, den Zugang zu kultureller Bildung flächendeckend zu gewährleisten und die hohe Unterrichtsqualität dauerhaft zu sichern. Diese strategische Entscheidung spiegelt das Bestreben des Landes wider, in die kreative Entwicklung seiner Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der jungen Generation, zu investieren. Die zusätzlichen Mittel sollen nicht nur die bestehenden Angebote sichern, sondern auch deren Ausbau und Weiterentwicklung ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Neuausrichtung ist die Ausweitung des Lehrangebots. So steigt die Zahl der geförderten Unterrichtsstunden um 500 auf insgesamt eine noch zu definierende Summe, was eine Intensivierung des Unterrichts und eine breitere Fächerwahl ermöglicht. Besonders zukunftsweisend ist die geplante Öffnung der Musikschulen für Kunstfächer. Ab Herbst 2026 sollen diese nicht mehr ausschließlich musikalisch ausgerichtet sein, sondern können auch bildende Kunst, Medienkunst und Literatur in ihr Programm integrieren. Diese Umwandlung in Musik- und Kunstschulen wird als bedeutender Schritt für die regionale Entwicklung angesehen, da sie den kulturellen Horizont erweitert und neue kreative Ausdrucksformen fördert. Die Landeshauptfrau hob hervor, dass Investitionen in Musik- und Kunstschulen Investitionen in die Zukunft der Kinder und Jugendlichen seien und das Land Niederösterreich die Gemeinden bei der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieser wichtigen Bildungseinrichtungen bestmöglich unterstützen werde. Ersten Rückmeldungen zufolge haben bereits zahlreiche Schulen ihre Bereitschaft signalisiert, das erweiterte Angebot schnellstmöglich umzusetzen. Die organisatorische Struktur der Musikschulen wird ebenfalls reformiert, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Grundlage hierfür bildet die Novelle des NÖ Musikschulgesetzes, die Ende 2023 verabschiedet wurde und ab dem 1. September 2026 ein neues Fördermodell in Kraft treten lässt. Viele Schulen haben sich bereits aktiv auf diesen Wandel vorbereitet und Kooperationen mit benachbarten Gemeinden initiiert. Diese strategische Bündelung von Kräften soll die Effizienz steigern und die Reichweite der Angebote erhöhen. Von den derzeit 113 Musikschulen sollen mit Beginn des Schuljahres 2026/27 voraussichtlich 74 Musik- und Kunstschulen entstehen. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, mehr Gemeinden in das System einzubinden und somit das kulturelle Bildungsangebot in der Fläche zu vergrößern. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies konkret eine größere Auswahl an Fächern, die an noch mehr Standorten zugänglich sein werden. Die Vision ist es, eine Kultur der Kreativität und des lebenslangen Lernens zu fördern, die jeden einzelnen Schüler ermutigt, sein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung der regionalen Identität und zur Förderung des kulturellen Austauschs. Die verstärkte Kooperation zwischen Gemeinden und die Ausweitung des künstlerischen Spektrums werden dazu beitragen, Niederösterreich als ein Zentrum für kreative Bildung zu etablieren, das sowohl national als auch international wahrgenommen wird. Tamara Ofenauer-Haas, Geschäftsführerin des Musik & Kunst Schulen Management NÖ, sieht darin eine klare und positive Richtung vorgegeben. Sie betont, dass es nun darauf ankomme, die geplanten Maßnahmen gemeinsam und effektiv umzusetzen, um die Bereiche Musik, Kunst und Kultur weiter zu stärken und für zukünftige Generationen attraktiv zu gestalten. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Reformen wird maßgeblich dazu beitragen, das kulturelle Erbe Niederösterreichs zu bewahren und gleichzeitig die künstlerische Innovation und Bildung für alle zugänglich zu machen. Die Investition in diese Sektoren ist somit eine Investition in die Lebensqualität und die Zukunft des Landes. Es ist ein Beweis dafür, dass Bildung in allen ihren Formen, einschließlich der künstlerischen, ein entscheidender Pfeiler einer florierenden und fortschrittlichen Gesellschaft ist. Die Entscheidung, die Förderung zu erhöhen und das Angebot zu erweitern, zeugt von einer vorausschauenden Politik, die die Bedeutung von Kunst und Kultur für die persönliche Entwicklung und das gesellschaftliche Wohl erkennt. Die Schaffung von integrierten Musik- und Kunstschulen wird die Synergien zwischen den verschiedenen Kunstformen fördern und den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ein ganzheitliches Verständnis für kreative Prozesse zu entwickeln. Dies wird sie befähigen, sich in einer sich ständig verändernden Welt kreativ und innovativ einzubringen. Die breitere Abdeckung durch die Einbindung von mehr Gemeinden wird sicherstellen, dass auch Schülerinnen und Schüler in ländlicheren Gebieten Zugang zu hochwertiger künstlerischer Bildung haben, was zu einer gerechteren Verteilung von Bildungschancen beiträgt. Die gesamte Initiative ist ein bedeutender Schritt zur Sicherung und Weiterentwicklung des kulturellen Lebens in Niederösterreich





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