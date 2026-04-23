Niederösterreich setzt auf Leseförderung zum Welttag des Buches

Anlässlich des Welttages des Buches rücken das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich die Bedeutung des Lesens in den Mittelpunkt, um insbesondere Kinder und Jugendliche für Bücher zu begeistern und Leseschwierigkeiten entgegenzuwirken. Rund eine Million Menschen in Österreich haben Probleme beim Lesen.

Anlässlich des Welttages des Buches, der jährlich am 23. April begangen wird, lenken das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich die Aufmerksamkeit auf die fundamentale Bedeutung des Lesens für die individuelle Entwicklung und die gesellschaftliche Teilhabe.

Die Initiative zielt darauf ab, insbesondere junge Menschen, Kinder und Jugendliche, für die Welt der Bücher zu begeistern und so eine nachhaltige Lesekultur zu fördern. Dies ist von besonderer Relevanz, da in Österreich schätzungsweise eine Million Menschen mit Leseschwierigkeiten zu kämpfen haben. Diese Zahl unterstreicht die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen zur Leseförderung und zur Verbesserung der Lesekompetenz in der Bevölkerung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont die zentrale Rolle des Lesens für Bildung und Chancengleichheit.

Sie erklärt, dass Lesen nicht nur den Zugang zu Wissen ermöglicht, sondern auch die persönliche Entwicklung stärkt und somit einen entscheidenden Schlüssel für eine gerechtere Gesellschaft darstellt. Das Land Niederösterreich hat sich daher bereits seit vielen Jahren der Leseförderung verschrieben und investiert kontinuierlich in Projekte und Programme, die darauf abzielen, insbesondere Kinder und Jugendliche zum Lesen zu motivieren. Die Leseförderung in Niederösterreich umfasst ein breites Spektrum an Aktivitäten.

Dazu gehören beispielsweise die Unterstützung von Bibliotheken, die Durchführung von Lesungen und Workshops in Schulen und Gemeinden, die Vergabe von Stipendien an junge Autoren und Illustratoren sowie die Entwicklung innovativer Lernmaterialien. Ein besonderer Fokus liegt auf der frühkindlichen Leseförderung, da Studien zeigen, dass Kinder, die frühzeitig mit Büchern in Kontakt kommen, später in der Schule erfolgreicher sind und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, lebenslang Freude am Lesen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Das Land Niederösterreich bietet daher auch Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote für Eltern an, um sie für die Bedeutung des Vorlesens und des gemeinsamen Lesens zu sensibilisieren. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt die Leseförderung vor allem durch die Förderung von Buchhandlungen und Verlagen in der Region. Sie setzt sich für eine vielfältige und qualitativ hochwertige Buchauswahl ein und unterstützt Buchhandlungen bei der Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Leseförderung.

Die gemeinsame Initiative von Land und Wirtschaftskammer soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung des Lesens in der Bevölkerung zu stärken und die Lesekompetenz in Niederösterreich nachhaltig zu verbessern. Die Herausforderungen im Bereich der Leseförderung sind vielfältig. Neben den individuellen Schwierigkeiten beim Lesen spielen auch gesellschaftliche Faktoren wie der Einfluss digitaler Medien und die veränderte Mediennutzung eine Rolle.

Es ist daher wichtig, dass die Leseförderung nicht nur auf die Vermittlung von Lesekompetenz abzielt, sondern auch die Freude am Lesen weckt und die Bedeutung des Buches als Medium in einer zunehmend digitalisierten Welt hervorhebt. Die Initiative zum Welttag des Buches ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie soll dazu beitragen, das Lesen wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken und die Menschen dazu zu ermutigen, Bücher zu entdecken und zu genießen.

Die Landeshauptfrau Mikl-Leitner unterstreicht, dass Lesen nicht nur eine individuelle Bereicherung ist, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie leistet. Sie betont, dass mündige Bürgerinnen und Bürger, die in der Lage sind, komplexe Texte zu verstehen und kritisch zu hinterfragen, eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie sind. Daher ist die Leseförderung auch eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft.

Die langfristigen Ziele der Leseförderung in Niederösterreich sind die Verbesserung der Lesekompetenz der Bevölkerung, die Stärkung der Lesekultur und die Förderung der Chancengleichheit durch Bildung





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