Niederösterreich erhöht Heizkostenzuschuss 2026/2027

Das Land Niederösterreich plant einen Heizkostenzuschuss von 150 Euro für Haushalte mit Einkommen bis zu 1.526,46 Euro bzw. 2.408,14 Euro, inklusive Kinderzulagen. Er gilt ab dem 11. November 2026 und läuft bis zum 31. März 2027.

Die Landesregierung Niederösterreich hat am 10. November 2023 mit einstimmigem Beschluss einen Heizkostenzuschuss für die Saison 2026/2027 angekündigt. Der staatliche Transfer soll Haushalte mit niedrigem Einkommen unmittelbar entlasten, wenn steigende Heizkosten zu einer finanziellen Belastungsprobe werden.

Mehr für niedrige Einkommen - Grenzwerte im Fokus

Eligibility beginnt bei einem alleinstehenden Haushalt mit bis zu 1.526,46 Euro monatlich; bei Ehepaaren bis zu 2.408,14 Euro. Kindergenaue Erhöhungen betragen 201,88 Euro für das erste Kind und 235,53 Euro pro zusätzlichem Kind. Wer diese Grenzen erfüllt, erhält einen einmaligen Zuschuss von 150 Euro.

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Antragsverfahren und Zeitrahmen

Die Antragstellung startet am Mittwoch, dem 11. November 2026. Der Zeitraum für die Beantragung erstreckt sich bis zum 31. März 2027. Ein automatischer Zuschuss greift bei Empfängern von Leistungen nach dem NÖ SAG, ohne einen eigenen Antrag einzureichen.

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Politische Reaktionen - Klimaschutz und Sozialsicherheit

Laut der ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verkündet die Maßnahme ein zentrales Element der Energie- und Sozialpolitik. Die SPÖ-Landesrätin Eva Prischl bezeichnet die Initiative als "wichtiger Beitrag zur Förderung der sozialen Gerechtigkeit" und hebt hervor, dass die zusätzliche finanzielle Unterstützung die Belastung großgeschwellter Haushalte abfedern soll.

Ausblick - Umsetzung und Wirkung

Die Länderregierung betont, dass der Zuschuss nicht als dauerhafte Lösung gesehen wird, sondern als gezielte Hilfe für die kommende Heizsaison. Für betroffene Familien bleibt die Planung der Antragsperiode entscheidend, damit die 150 Euro fristgerecht erfasst werden. Die Maßnahme soll die Konjunktur in den ländlichen Gebieten stabilisieren und die Lebenshaltungskosten für Niedrigverdiener senken.