Die Niederösterreichische Landesregierung hat die strittige Rettungsreform beschlossen. Ab 2027 reduzieren sich die Notarztstützpunkte von 32 auf 21, nachdem die SPÖ blockierte.

Die Niederösterreich ische Landesregierung hat unter Führung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die seit Monaten intensiv diskutierte Rettungsreform beschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Zahl der Notarztstützpunkte im Bundesland von 32 auf 21 reduziert. Die Entscheidung fiel am Dienstag und markiert das Ende eines politischen Tauziehens, das die Umsetzung des Zeitplans bis zum 1. April 2027 gefährdet hatte.

Umgang mit fehlenden Verträgen und Kompetenzen

Um die Blockade durch die SPÖ zu brechen, beauftragte Landeshauptfrau Mikl-Leitner die Landesräte Anton Kasser und Martin Antauer mit der Einbringung der beiden erforderlichen Verträge. Diese Maßnahme basierte auf Paragraph 16 der Geschäftsordnung der Landesregierung. Dieser Paragraf ermöglicht es, einem Landesrat die Vollziehung zu entziehen, wenn dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die beiden Kontrakte, die seit September bereitlagen, wurden anschließend genehmigt.

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Mikl-Leitner verteidigte den Schritt scharf und betonte, dass das Wort des Landes zu halten sei. Sie verwies darauf, dass sie im Sinne des Roten Kreuzes und des Samariterbundes gehandelt habe. Ein eindringlicher Hilferuf der Organisationen liege vor, weshalb Voraussetzungen für die Finanzierung geschaffen werden mussten. Die Expertise der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin floss in die Bewertung ein.

Reaktionen der Betroffenen und der SPÖ

Die SPÖ-Politikerin Eva Prischl war bei der Sitzung nicht anwesend, da sie gesundheitlich verhindert war. Ihr Büro gab an, dass sich ihr Gesundheitszustand verfestigt habe. Dennoch zeigte sich Prischl laut Regierungssprechern erleichtert über die Beschlussfassung. Die Präsidenten des Roten Kreuzes und des Samariterbundes waren auf Einladung von Mikl-Leitner anwesend. Hans Ebner und Hannes Sauer hatten zuvor gefordert, die Verträge gemeinsam zeitnah zu beschließen.

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Die SPÖ um Landesparteichef und Landesrat Hergovich hatte die Reform zuvor blockiert. Man sah sich durch einen gegen die Schließungen gerichteten Parteitagsbeschluss gebunden. Der Widerstand zielte besonders auf den Vertrag zur notärztlichen Versorgung, der auch die Reduktion der Standorte rechtssicher verankert. Die ÖVP und FPÖ sahen in der Blockade der SPÖ eine Verzögerung der dringend benötigten Maßnahmen.

Inhalt und Finanzierungsmodelle der Reform

Die beschlossene Reform umfasst zwei zentrale Vertragswerke. Der erste Vertrag betrifft den Rettungsdienstvertrag. Er sichert die Finanzierung der Rettungsorganisationen für Rettungs- und Krankentransporte. Zudem wird der Ausbau von Standorten für Rettungstransportwagen Typ C in diesem Dokument geregelt. Dies soll die Kapazitäten im normalen Rettungsdienst stärken.

Der zweite Beschluss bezieht sich auf den sogenannten NEF-Vertrag zur notärztlichen Versorgung. In diesem Vertrag werden die Schließungen der Notarztstützpunkte rechtlich besiegelt. Die Diskussion um diese Reduktion beschäftigte die Landespolitik in Niederösterreich seit vielen Monaten. Die Politik war sich uneins, wie die Balance zwischen Effizienz und flächendeckender Versorgung am besten hergestellt werden kann.

Kompetenzverteilung und politische Folgen

Die Rochade der Kompetenzen gilt vorerst nur für diese eine Sitzung. Eva Prischl bleibt auch nach dem Beschluss für die weitere Umsetzung der Notarztreform zuständig. Eine dauerhafte Verschiebung der Geschäftsverteilung ist in Niederösterreich möglich, wird aber als realpolitische Rarität betrachtet. In der jüngeren Vergangenheit wurde Josef Leitner 2008 Kompetenzen entzogen. Dies geschah nach einem Nein der SPÖ zum Landesbudget. Damals wurden Wohnbauförderung und SPÖ-Gemeinden von der Verantwortung ausgeschlossen. Die aktuelle Situation stellt eine einmalige Maßnahme dar, um die Reform voranzutreiben.