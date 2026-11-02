Niederösterreich: Arbeitslosigkeit steigt im Oktober 2026 deutlich

Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich kletterte im Oktober 2026 um 6,4 Prozent auf 46.507 Betroffene. Branchen wie das Gesundheitswesen sind stark betroffen. Die AMS-Leiterin Sandra Kern betont Weiterbildung.

Die Arbeitsmarktdaten für den Oktober 2026 zeigen ein deutliches Anzeichen für Verschlechterungen im niederösterreich ischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent an. Insgesamt meldeten sich bis Ende Oktober 46.507 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitsuchend vor.

Zahlen und Fakten zur Arbeitslosigkeit

Das AMS Niederösterreich veröffentlichte die konkreten Zahlen für den Monatsbericht. Demnach befanden sich Ende Oktober 2026 genau 46.507 Personen in der Vorermeldung der Arbeitslosigkeit. Dieser Wert repräsentiert einen Anstieg von 6,4 Prozent im direkten Vergleich zum Oktober 2025. Der Trend ist aufsteigend und weist auf strukturelle Veränderungen hin.

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Betrachtet man die Gesamtzahl der Personen, die sich in einer aktiven Jobsuche befinden oder Schulungen besuchen, ergibt sich ein noch höheres Bild. Mit Ende Oktober belief sich diese Gesamtsumme auf 56.859 Personen in Niederösterreich. Auch dieser aggregierte Wert stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Prozent an. Die Einbeziehung der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zeigt das breitere Spektrum der Arbeitsmarktbeteiligung.

Besondere Betroffenheit bestimmter Branchen

Nicht alle Wirtschaftssektoren sind gleichmäßig von diesen Entwicklungen betroffen. Besonders stark sind aktuell Branchen wie das Gesundheitswesen vom Arbeitslosigkeitsschatten geprägt. Ebenso zählt der öffentliche Dienst zu den besonders betroffenen Bereichen in der Region. Diese Sektoren verzeichnen höhere Zahlen an offenen Stellen oder Umstrukturierungen, die zu diesen Meldungen führen.

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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt ebenfalls an. Zum ersten Mal liegt die Steigerung im Oktober 2026 nicht mehr unter dem bundesweiten Schnitt. Dies hebt die Situation in Niederösterreich als eine der herausfordernderen Regionen im Vergleich zum nationalen Durchschnitt hervor.

Strategien und Maßnahmen der AMS-Leitung

Trotz der genannten Herausforderungen sieht die Leitung des AMS Niederösterreich klare Lösungsansätze. Sandra Kern, die Chefin des AMS Niederösterreich, betont, dass Förderung und Qualifizierung zentrale Bausteine bleiben. Dieser Ansatz gilt als entscheidend zur Bewältigung der aktuellen Arbeitslosigkeitszahlen.

Die Strategie konzentriert sich darauf, Arbeitsuchende durch gezielte Maßnahmen wieder an den Markt zu bringen. Die Kombination aus finanzieller Unterstützung und beruflicher Weiterbildung soll die Hürden senken. Besonders für die stark betroffenen Branchen wie das Gesundheitswesen und den öffentlichen Dienst sind diese Programme relevant.

Ausblick und wirtschaftliche Implikationen

Die Daten aus dem Oktober 2026 dienen als wichtige Indicator für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Der Anstieg um 6,4 Prozent erfordert ein verstärktes Monitoring durch die zuständigen Stellen. Die Tatsache, dass die Langzeitarbeitslosenquote den Bundesdurchschnitt übertrifft, signalisiert Dringlichkeit.

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Weitere Schritte der AMS-Leitung und der Politik werden sich wahrscheinlich auf die Intensivierung der Qualifizierungsprogramme konzentrieren. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Branchen ist essenziell, um die Integration der Arbeitssuchenden zu beschleunigen. Die Zahlen bleiben aktuell und zeigen den Handlungsbedarf klar auf.