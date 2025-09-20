Niederländer in U-Haft: Terrorverdacht im Umfeld von Martin Sellner

Ein Niederländer, der Verbindungen zur Identitären Bewegung und Martin Sellner pflegte, steht im Verdacht, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. Die Ermittlungen beleuchten seine Aktivitäten und Kontakte.

Ein niederländischer Staatsbürger, der enge Verbindungen zu der österreichischen Identitären Bewegung und insbesondere zu Martin Sellner pflegte, befindet sich in seiner Heimat in Untersuchungshaft. Dies berichtet die Tageszeitung „Der Standard“ unter Berufung auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die dem Mann die Vorbereitung einer terroristischen Straftat vorwirft. Der Beschuldigte soll der rechtsextremen Gruppierung „Geuzenbond“ angehören.

Die Ermittlungen sind im Gange und sollen das Ausmaß der Verbindungen und potenziellen Aktivitäten des Mannes beleuchten. Die Behörden prüfen, inwieweit seine Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, darunter eine Demonstration europäischer Identitärer in Wien Ende Juli, mit den Vorwürfen in Zusammenhang steht.\Der Mann soll bereits Ende Juli 2025 an einem Fest der Identitären Bewegung in Wien teilgenommen haben. Zwei Tage später wurde er bei einer Demonstration in der Wiener Innenstadt Seite an Seite mit Martin Sellner gesehen. Ein Foto, das von der Plattform X (ehemals Twitter) bereits im Juli 2024 durch den Kanal Action Radar Europe veröffentlicht wurde, zeigt den Niederländer in Gesellschaft von Kadern der Identitären aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Dänemark. Diese enge Vernetzung in der rechtsextremen Szene wirft Fragen nach potenziellen grenzüberschreitenden Aktivitäten und der Koordination von extremistischen Bestrebungen auf. Die Ermittlungen sollen auch klären, ob und inwieweit die Kontakte zu weiteren Personen und Gruppierungen eine Rolle spielten und ob konkrete Planungen oder Vorbereitungen im Raum standen, die eine Gefährdung darstellen könnten. Es ist nicht das erste Mal, dass Personen aus dem Umfeld von Sellner oder der Identitären Bewegung im Visier von Ermittlungen im Zusammenhang mit extremistischen Tendenzen stehen.\Die SPÖ nutzte die Inhaftierung des Niederländers, um Kritik an der FPÖ zu üben und auf deren Verbindungen zu den Identitären hinzuweisen. Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim zitierte in einer Aussendung die Aussage von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der die Identitäre Bewegung als „unterstützenswertes Projekt“ und „NGO von rechts“ bezeichnet hatte. Seltenheim kommentierte, dass die FPÖ Personen mit engsten Kontakten zu Terrorverdächtigen unterstützenswert finde, was ins Bild passe. Die Reaktionen der SPÖ verdeutlichen die politische Dimension des Falls und die Debatte über die Nähe der FPÖ zu rechtsextremen Gruppierungen. Die Inhaftierung des Niederländers wirft somit nicht nur Fragen nach individueller Verantwortung und potenziellen Straftaten auf, sondern auch nach der Rolle von politischen Akteuren und deren Umgang mit extremistischen Tendenzen. Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen die Notwendigkeit, die Aktivitäten von rechtsextremen Gruppierungen genau zu beobachten und die Netzwerke, die diese unterstützen, offenzulegen





DiePressecom / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Identitäre Bewegung Martin Sellner Terrorverdacht FPÖ Rechtsextremismus

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Italien stellt mit KI gefälschte Videos unter StrafeKI-Fake-Videos: Italien bestraft Verbreitung streng. Neues Gesetz setzt EU-Standards, bis zu fünf Jahre Haft für KI-generierte Aufnahmen.

Weiterlesen »

'Mir hots in Vogl ausseghaut' - Buttersäure und Hiebe für böhmische Prater–LiebeGewalt im Böhmischen Prater: Wiener wegen Stalking, Körperverletzung und Drohung an Ex-Partnerin zu Haft und Schmerzengeld verurteilt.

Weiterlesen »

Er hat gleichen Namen wie ein gesuchter Verbrecher: Tourist blieb in Italien einen Monat lang in HaftEin rumänischer Staatsbürger wurde wegen einer Namensgleichheit für einen gesuchten Verbrecher gehalten. Eine große Hürde zur raschen Freilassung stellt die italienische Bürokratie dar.

Weiterlesen »

Tourist heißt wie Straftäter – Urlaub endet im KnastVerwechslung im Italien-Urlaub: Rumäne unschuldig im Gefängnis. Behördenirrtum führt zu Haft, Familie kämpft um Gerechtigkeit und Urlaub.

Weiterlesen »

'Will mehr sehen' – Mann (55) fand Grazer-Amoklauf gutGrazer Amoklauf: TikToker (55) nach verharmlosenden Aussagen zu 14 Monaten Haft verurteilt. Urteil betont Verantwortung bei Millionenreichweite.

Weiterlesen »

Max Verstappen bekennt sich zu Red Bull: Karriereende im VisierFormel-1-Weltmeister Max Verstappen plant seine Karriere bei Red Bull zu beenden. Der 27-jährige Niederländer, der seit 2015 für das Red-Bull-Team fährt, hat sich vor der Sommerpause zu seinem aktuellen Team bekannt und erklärt, dass er seine Karriere bei Red Bull beenden möchte. Obwohl Verstappens Vertrag bis 2028 läuft und Ausstiegsklauseln enthält, schließt er einen Wechsel zu Mercedes aus.

Weiterlesen »