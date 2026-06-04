Niederlande kassiert überraschende 0:1-Niederlage gegen Algerien

Die niederländische Nationalmannschaft hat gegen Algerien eine überraschende 0:1-Niederlage kassiert. Der Abend in Rotterdam war ein harter Rückschlag für den WM-Mitfavoriten.

Für die Niederlande war der Abend in Rotterdam ein harter Rückschlag. Der Mitfavorit auf den Titel bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 kassierte am Mittwochabend gegen Österreichs Gruppengegner Algerien eine überraschende 0:1-Niederlage.

Die Fans waren richtig sauer und pfiffen und buhrten von den Rängen. Die niederländische Nationalmannschaft besteigt mit hochroten Köpfen, aber glücklicherweise unverletzt das Flugzeug nach Amerika, wie etwa die Zeitung De Telegraaf schrieb. Den entscheidenden, sehenswerten Treffer erzielte Anis Hadj Moussa in der 86. Minute.

Algerien reist somit mit viel Rückenwind zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Im Auftaktspiel der Gruppe J bekommt man es mit Titelverteidiger Argentinien zu tun. Das Duell mit der ÖFB-Auswahl erfolgt zum Abschluss der Gruppenphase am 28. Juni in Kansas City.

Für die Niederländer war es hingegen ein Dämpfer vor dem Saisonhöhepunkt. Das hat sich der WM-Mitfavorit ganz anders vorgestellt. Die Niederländer fanden eine Vielzahl an Chancen, aber leider ohne Erfolg. Der Abend in Rotterdam wird nicht leicht zu vergessen sein





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