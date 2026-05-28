Nicolas Cage ändert offiziell seinen Namen in Nick Cage

Der Schauspieler Nicolas Cage hat seinen Namen offiziell in Nick Cage geändert. Der 62-Jährige, der als Nicolas Kim Coppola geboren wurde und der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola ist, trägt nun seinen Künstlernamen auch im Ausweis. Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage.

Der Schauspieler Nicolas Cage hat seinen Namen offiziell in Nick Cage geändert. Der 62-Jährige, der als Nicolas Kim Coppola geboren wurde und der Neffe von Regisseur Francis Ford Coppola ist, trägt nun seinen Künstlernamen auch im Ausweis.

'Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen', sagte er im Interview mit 'Variety'. Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage.

'Ich mochte den Namen in den Comics - ich fand einfach, er hat einen coolen Namen. Außerdem wuchs ich in einer sehr Avantgarde-, sehr künstlerischen Familie auf und es wurde über John Cage und seine experimentellen Kompositionen gesprochen', erklärte er. Nicolas Cage ist derzeit selbst als namensgebender Superheld in der Prime-Video-Serie 'Spider-Man Noir' zu sehen.

'Ich habe nach einem Namen wie James Dean gesucht, kurz und knackig. Ich dachte, ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hatte - mit der französischen Schreibweise, was mich immer frustrierte, weil jeder ein H hinzufügte', so Cage





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