Nico Paz droht Ausfall vor der Weltmeisterschaft 2026

Der 21-jährige Nico Paz gilt als eines der größten Talente im argentinischen Fußball, aber kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 droht dem Offensivspieler der Ausfall.

Der 21-jährige Nico Paz gilt als eines der größten Talente im argentinischen Fußball . Doch kurz vor der Weltmeisterschaft 2026 droht dem Offensivspieler der Ausfall. Paz laboriert weiterhin an Knieprobleme n.

Deshalb könnte der Legionär von Serie-A-Team Como noch aus dem argentinischen Kader gestrichen werden, berichtet zumindest die AS. Der 21-Jährige hat bereits die letzten beiden Ligaspiele mit Como verpasst. Ursprünglich sollte Paz im Aufgebot von Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni eine wichtige Rolle einnehmen und galt als Kandidat für die erste Elf. Paz hat es bisher auf acht Länderspiele und ein Tor gebracht.

Sein Marktwert beträgt bereits jetzt stolze 80 Millionen Euro. Sollte der Como-Kicker tatsächlich noch aus dem Kader gestrichen werden, dürfte dem Bericht zufolge Emiliano Buendia von Aston Villa nachnominiert werden. Zwar mussten die offiziellen Kader bereits am 1. Juni genannt werden, bei schwerwiegenden Verletzungen ist allerdings eine Nachnominierung bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel möglich.

Weltmeister Argentinien bekommt es in der Gruppe J mit Österreich, Jordanien und zum Auftakt Algerien zu tun. Das Duell mit Österreich steigt am 22. Juni in Arlington bei Dallas





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