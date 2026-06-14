Nicko McBrain kündigt Autobiografie-Tournee "An Evening With Nicko McBrain" an

Nicko McBrain, Schlagzeuger von Iron Maiden, geht auf Europatournee, um seine Autobiografie "Hello Boys And Girls!" vorzustellen. Die Tour umfasst Stationen in Frankfurt, Köln, Berlin und München. Die Abende kombinieren Geschichten, Erinnerungen und Einblicke in sein Leben und die Welt des Heavy Metal.

Nicko McBrain, der legendäre Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden , goes solo mit einer ganz besonderen Tournee . Unter dem Titel "An Evening With Nicko McBrain" wird er ab Ende Oktober durch Europa reisen und sein bewegtes Leben Revue passieren lassen.

Die Tour führt McBrain u.a. am 26. Oktober nach Frankfurt, am 27. Oktober nach Köln, am 29. Oktober nach Berlin und am 30.

Oktober nach München - Österreich-Termine sind leider (noch) nicht vorgesehen. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm voller persönlicher Geschichten, tiefgreifender Erinnerungen und exklusiver Einblicke in die Welt des Heavy Metal und hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Wie der "Metal Hammer" berichtet, ist die Tour eng mit der Veröffentlichung von McBrains Autobiografie "Hello Boys And Girls!

" verknüpft, die ab dem 22. Oktober international und ab dem 28. Oktober auf Deutsch im Handel erscheint. In seinem Buch blickt McBrain auf prägende Stationen seines Lebens zurück: von seinen bescheidenen Anfängen am Schlagzeug über die langen Jahre mit Iron Maiden, humorvolle Backstage-Erlebnisse und persönliche Herausforderungen bis hin zu seiner Genesung nach einem beinahe karrierebeendenden Gesundheitsproblem.

"Es war eine große Ehre, meine ganz eigene Autobiografie zu schreiben und die Möglichkeit zu haben, in Erinnerungen zu schwelgen und all die Erlebnisse noch einmal zu durchleben, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, und mich dahin gebracht haben, wo ich heute stehe", so Nicko McBrain. Und er fügt hinzu: "Und ich bin begeistert und erfreut, diese Geschichten nun auf Tournee zu nehmen und sie alle mit euch zu teilen.

Ich fühle mich wahrhaft gesegnet, euch alle noch in diesem Jahr persönlich mit 'Hello Boys And Girls' begrüßen zu dürfen. Wir werden eine Menge Spaß zusammen haben, also kommt und verbringt einen großartigen Abend mit mir. Ich habe eine MENGE Geschichten, die ich euch erzählen will!

" Die Abende versprechen eine einzigartige Mischung aus Stand-up-Comedy, intimen Publikumsgesprächen und charismatischer Erzählkunst - ein intimer und oft humorvoller Blick auf eines der außergewöhnlichsten Leben im Heavy Metal. Fans können sich auf bisher ungehörte Anekdoten, emotionale Momente und die unverwechselbare Persönlichkeit McBrains freuen, der seit Jahrzehnten die Metal-Szene prägt. Die Tour bietet eine seltene Gelegenheit, den Mann hinter dem Schlagzeug persönlich kennenzulernen, jenseits der bombastischen Bühnenproduktionen von Iron Maiden.

Es ist eine Hommage an die Leidenschaft, den Humor und die Ausdauer, die eine langjährige Karriere in der harten Musikbranche ausmachen. Veranstalter und Fans erwarten eine emotionsgeladene und unterhaltsame Show, die das Buch lebendig werden lässt und die Bühnenpräsenz eines echten Showmans demonstriert. Nicht nur eingefleischte Maiden-Anhänger, sondern alle, die sich für Musikerbiografien und die Kultur des Heavy Metals interessieren, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen





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