Superstar Neymar wird Brasilien im ersten WM-Spiel gegen Marokko fehlen. Trainer Carlo Ancelotti bestätigte die Abwesenheit des 34-Jährigen aufgrund einer Muskelverletzung. Neymar arbeitet an seiner Rückkehr und könnte nächste Woche wieder spielen.

Superstar Neymar wird Brasilien erwartungsgemäß zum Auftakt der Fußball-WM gegen Marokko fehlen. Dies bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Freitag. Neymar arbeitet sehr hart daran, so schnell wie möglich wieder fit zu werden, sagte der 67-Jährige vor der Partie am Sonntag in East Rutherford.

Wir gehen davon aus, dass er sich erholt und nächste Woche wieder in die Mannschaft integriert wird. Damit könnte Neymar am 20. Juni gegen Haiti und fünf Tage später gegen Schottland wieder eine Option sein. Seit dem 18.

Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert; nach der überraschenden WM-Nominierung bremste ihn eine Muskelverletzung in der Wade aus. Er habe den langjährigen Anführer nicht nur wegen dessen technischer Qualität nominiert, die unbestritten ist, betonte Ancelotti, sondern auch wegen seiner Erfahrung und wegen des Vorbilds, das er für die jungen Spieler in dieser Mannschaft sein kann. Ancelotti selbst bezeichnete es als eine neue Erfahrung und eine neue Verantwortung, das Mutterland des Fußballs zu vertreten.

Der Coach, der Brasilien erstmals zu einem großen Turnier führt, sieht sein Team auf der Jagd nach dem sechsten Titel absolut konkurrenzfähig. Wir haben eine Mannschaft, die es mit jeder Mannschaft der Welt aufnehmen kann, davon sind wir überzeugt. Es ist eine Mannschaft mit Qualität und Erfahrung, die absolut zuversichtlich ist, dass sie es mit jedem aufnehmen kann. Als Leistungsträger soll Vinicius Júnior von Real Madrid vorangehen.

Der Angreifer formulierte das klare Ziel der Selecao: Wir sind hergekommen, um Weltmeister zu werden. Wir sind hier, um Geschichte zu schreiben. Vinicius betonte die Geschlossenheit des Teams und die Vorfreude auf das Turnier. Ohne Neymar müsse jeder Verantwortung übernehmen, aber die Mannschaft sei bereit.

Brasilien trifft in der Gruppenphase auf Marokko, Haiti und Schottland. Das erste Spiel gegen Marokko findet am Sonntag um 0 Uhr in East Rutherford statt. Die Nordafrikaner gelten als unbequemer Gegner, der bei der letzten WM überraschte. Ancelotti hat eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Thiago Silva und jungen Talenten wie Endrick aufgeboten.

Die Defensive um Marquinhos und Danilo gilt als solide, während die Offensive auch ohne Neymar mit Vinicius, Richarlison und Raphinha stark besetzt ist. Ancelotti betonte, dass Neymars Rückkehr mit Spannung erwartet werde, aber die Mannschaft auch ohne ihn gewinnen könne. Der Fokus liege auf dem ersten Spiel, um einen erfolgreichen Start hinzulegen. Die Erwartungen in Brasilien sind hoch, und das Team will die Enttäuschung der letzten WM vergessen machen.

Mit Ancelotti als erfahrenem Trainer und einem Kader voller Talente ist Brasilien einer der Topfavoriten auf den Titel





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