Neymar erwartet erneut Nachwuchs: "Ich drehe durch"

Neymar, der ehemalige Barcelona- und PSG-Star, hat bekannt gegeben, dass er und seine Partnerin eine Tochter bekommen werden. Dies ist bereits das fünfte Kind für den brasilianischen Rekordtorschützen. Während Neymar sportlich derzeit nicht nach Wunsch läuft, könnte er privat kaum glücklicher sein. Seine Partnerin Bruna Biancardi verkündete die frohe Botschaft in einem Video auf YouTube.

Neymar gibt bekannt dass er und seine Partnerin eine Tochter bekommen werden. Für den Fußballer ist es mittlerweile das fünfte Kind. Während es für Neymar sportlich derzeit nicht nach Wunsch läuft, könnte der brasilianische Superstar privat kaum glücklicher sein.

Der 34-Jährige und seine Partnerin Bruna Biancardi erwarten erneut Nachwuchs. Die frohe Botschaft verkündete die Influencerin in einem Video auf YouTube. Für Neymar wird es bereits das fünfte Kind sein – und erneut eine Tochter. Die Nachricht sorgte beim ehemaligen Barcelona- und PSG-Star für große Begeisterung.

"Ich drehe durch", sagte Neymar in dem Video. Mit einem Augenzwinkern scherzte er anschließend: "Ich werde eine Band gründen. Ab heute sind wir die Spice Girls.

" Neben seinem 15-jährigen Sohn wird der Offensivspieler damit künftig Vater von vier Töchtern sein. Gemeinsam mit Biancardi erwartet er bereits das dritte Kind. Sportlich läuft es für den brasilianischen Rekordtorschützen derzeit dagegen weniger erfreulich. Eine Wadenverletzung, die er sich Mitte Mai zugezogen hatte, bremst den 34-Jährigen weiterhin aus.

Daher verpasste Neymar bereits das WM-Gruppenspiel gegen Marokko (1:1). Auch am Montag trainierte der Offensivstar nur im Fitnessstudio und absolvierte keine Einheit mit der Mannschaft auf dem Platz. Ein Comeback im zweiten Gruppenspiel gegen Haiti am Freitag scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich. Für Brasilien bleibt die Hoffnung, dass der Rekordtorschütze seines Landes (79 Länderspieltore) im weiteren Turnierverlauf noch eingreifen kann





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neymar Tochter Fünfte Kind Wadenverletzung WM-Gruppenspiel Fitnessstudio Einheit Mit Der Mannschaft Recordtorschütze Brasilien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finanzminister Marterbauer zum Knallhart-Sparpaket: 'Ich bin kein Zauberer'Finanzminister Marterbauer hat sich zum Knallhart-Sparpaket geäußert. Er betonte, dass der Staatshaushalt weiter saniert werden muss und jede Bevölkerungsgruppe einen Beitrag dazu leisten muss. Der Finanzminister äußerte sich auch zu den Kritikern seiner Regierung und betonte, dass die Regierung nicht jeden vierten Job im öffentlichen Dienst streichen wird.

Read more »

Das hat Vonn seit ihrem Sturz nicht gemacht„Ich war mir nicht sicher, ob ich bereit war, in der Öffentlichkeit meine Narben zu zeigen ... aber ich bin froh, dass ich es getan habe“, schrieb ...

Read more »

Warum ich Mutter- und Vatertag ablehneDie Autorenin kritisiert die Kommerzialisierung von Mutter- und Vatertag und fordert eine nachhaltigere Feier der Eltern.

Read more »

Sensations-Erfolg! Bedrohte Donauriesen haben NachwuchsStör-Nachzucht: LIFE-Boat4Sturgeon feiert Durchbruch auf der Donauinsel – Meilenstein für Artenschutz und Erhalt bedrohter Donauriesen.

Read more »