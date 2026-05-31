Newsfluencer: Die neuen Nachrichtenquellen der Jugend

Immer mehr junge Menschen informieren sich über Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken statt über klassische Medien. Ein Blick auf die Funktionsweise und Herausforderungen von Newsfluencern.

Der Wandel der Nachrichtenlandschaft ist unübersehbar: Immer weniger junge Menschen greifen auf klassische Medien wie Zeitungen, Radio oder Fernsehen zurück. Stattdessen informieren sie sich zunehmend über Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken, die als Newsfluencer bezeichnet werden.

Diese Entwicklung hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Nachrichten produziert, verbreitet und rezipiert werden. Laut Studien des Reuters Institute sind soziale Netzwerke für knapp die Hälfte der jungen Leute die wichtigste Nachrichtenquelle. Jeder Sechste im Alter von 18 bis 24 Jahren bezieht Nachrichten ausschließlich aus sozialen Medien. Und wer dort Nachrichten konsumiert, folgt zu 57 Prozent Persönlichkeiten statt traditionellen Medienmarken.

Das Vertrauen in etablierte Medien ist in Österreich von etwa 48 auf 35 Prozent gesunken, während es zu einschlägigen Interessensgruppen oder Einzelpersonen migriert ist. Andreas Grassl, bekannt unter dem Instagram-Account @world_politics, ist ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen Newsfluencer. Sein Tag beginnt früh: Um sechs Uhr morgens checkt er bereits die Nachrichten, um als Erster mit Breaking News auf sozialen Plattformen präsent zu sein. Schnelligkeit ist sein größtes Verkaufsargument, wie er selbst sagt.

Er produziert täglich Beiträge, die wie Radiobeiträge mit Bildern wirken, und hat sich von einem kostenlosen Hobby zu einem lukrativen Beruf entwickelt. Grassl bezeichnet sich selbst als geopolitischen Analysten oder Welterklärer, vermeidet aber den Begriff Journalist. Er argumentiert, dass der Journalismus durch inflationären Gebrauch des Titels an Ansehen verloren habe. Seit März 2022 lebt er von seiner Tätigkeit und erreicht auf Instagram rund 166.000 Follower, seine Videos oft an die 100.000 Views.

Damit übertrifft er in der Altersgruppe unter 30 die Reichweite vieler traditioneller österreichischer Medien. Seine Follower sind zu knapp 90 Prozent Männer zwischen 25 und 35 Jahren. Auch in Deutschland gibt es ähnliche Phänomene: Nina Poppel, bekannt als @nini_erklaert_politik, erreicht mit politischen Erklärstücken überwiegend gleichaltrige Frauen. Die persönliche Nähe und der direkte Austausch in Kommentarspalten oder Livestreams sind zentrale Elemente ihres Erfolgs.

Die Kehrseite dieser Entwicklung ist die fehlende journalistische Sorgfalt. Eine Analyse der Landesanstalt für Medien NRW ergab, dass in 59 Prozent der untersuchten Beiträge Meinung und Information nicht klar getrennt waren. In Österreich gibt es keinerlei Regulierungen für diesen Bereich; der Presserat hat keine Zuständigkeit für Newsfluencer. Plattformen wie Instagram und TikTok belohnen durch ihre Algorithmen polarisierende Inhalte, weil diese höhere Engagement-Raten erzielen.

Das kann Debatten verzerren und dem Diskurs schaden. Sowohl Grassl als auch Poppel erkennen die Herausforderungen. Poppel wünscht sich stärkere Regeln für ihr Berufsfeld und eine bessere Medienbildung in Schulen. Auch Grassl betont die Bedeutung von Medienkompetenz aufseiten der Rezipienten.

Letztendlich bleibt zu hoffen, dass sowohl die Newsfluencer selbst als auch ihr Publikum verantwortungsvoll mit den neuen Möglichkeiten umgehen. Die traditionellen Medien stehen vor der Aufgabe, ihre Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, indem sie transparente und dialogorientierte Formate entwickeln. Der Trend hin zu personalisierten Nachrichten wird sich vermutlich fortsetzen





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