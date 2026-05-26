The news text is about former NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen discussing the erosion of the military alliance, Russian plans to attack Lithuania, strategic errors in the Iran War, and the EU-hostile agenda of US Vice President Vance. There are also reports of Iranian ships being attacked in the Gulf region and the US Central Command stating that the US military is currently holding back due to the ongoing ceasefire in the Iran War. Additionally, there are reports of Hezbollah using drones against Israel and a team working to solve the problem. There are also reports of a strong melting of glaciers in Austria and the need for more stem cell donors in Austria.

Der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sprach über die Erosion des Militärbündnisses, russische Angriffspläne auf Litauen, Europas strategischen Fehler im Iran-Krieg und die EU-feindliche Agenda von US-Vizepräsident Vance.

Außerdem wurden iranische Schiffe attackiert, die im Bereich der Straße von Hormuz Minen legen wollten, erklärte das für die Golfregion zuständige US-Zentralkommando CENTCOM. Dieses betonte zugleich, dass sich die US-Streitkräfte angesichts der geltenden Waffenruhe im Iran-Krieg derzeit 'zurückhalten'. Bei den Luftangriffen habe es sich um 'Selbstverteidigungsmaßnahmen' gehandelt, sagte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins. Die Angriffe würden verstärkt und die Intensität erhöht, kündigte Netanyahu auf Telegram an.

Die Hisbollah-Miliz greife Israel mit verschiedenen Arten von Drohnen an, sagte Netanyahu weiter. Ein Spezialteam arbeite daran, dieses Problem zu lösen. Eigentlich gilt zwischen Israel und dem Libanon seit Mitte April eine Waffenruhe, die Angriffe wurden aber nicht eingestellt. 79-Jährigen ist es bereits der dritte Termin dieser Art in den vergangenen 13 Monaten . Die Untersuchung im Walter-Reed-Krankenhaus bei Washington ist laut Weißem Haus für Dienstagvormittag US-Zeit angesetzt.

Nach der letzten regulären jährlichen Untersuchung hatte Leibarzt Sean Barbabella dem Präsidenten eine 'hervorragende Gesundheit' bescheinigt. Österreichs Gletscher stehen erneut vor massivem Aderlass Der niederschlagsarme Winter und die Aussicht auf den heißen Sommer lässt die Glaziologin Andrea Fischer erneut von einer sehr starken Gletscherschmelze ausgehen. Der relativ späte Schneefall im Mai sei nicht ungewöhnlich gewesen und der kleine Schutzeffekt dadurch angesichts bevorstehender heißer Tage voraussichtlich schnell weg.

Dann könnte das in den vergangenen Jahren stark beschleunigte Tauen so stark durchschlagen, dass viele kleine Gletscher schon heuer verschwinden. Deepfakes wirken heute so überzeugend, dass sie kaum noch von echten Aufnahmen zu unterscheiden sind. Doch die KI kann auch helfen, sie zu enttarnen. vier Prozent der heimischen Bevölkerung als potenzielle Stammzellspenderinnen und -spender registriert . Das teilte der Verein 'Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich' am Dienstag anlässlich des Weltblutkrebstages am 28.

Mai mit. Für zehn Prozent der jährlich rund 400 Betroffenen in Österreich werden jedoch noch immer keine passenden Spender gefunden. Zwischen 16 und 45 Jahren kann man sich mittels eines einfachen Wangenabstrichs typisieren lassen. Bei schweren russischen Luftangriffen ist Montagabend laut ukrainischen Behörden im Osten des Landes mindestens ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden demnach verletzt.

In der Hafenstadt Odessa sei ein Infrastrukturobjekt durch Beschuss zerstört worden, teilte Gouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mit. Von den vier Verletzten sei einer seinen Wunden erlegen. In der Stadt Kramatorsk im Gebiet Donezk wurden durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben zwölf Personen verletzt





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