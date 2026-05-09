New York Knicks stehen vor Finale der Eastern Conference, San Antonio Spurs in Führung in Western Conference

Die New York Knicks stehen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA dicht vor dem Einzug ins Finale der Eastern Conference. Das Team gewann am Freitag bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 und braucht nur noch einen Erfolg, um die Serie zu beenden. In der Western Conference ist das Bild inzwischen weniger klar. Die San Antonio Spurs gingen bei den Minnesota Timberwolves erstmals in Führung und liegen nach Spiel drei nun 2:1 vorn. Dank des starken Franzosen Victor Wembanyama gewannen die Texaner mit 115:108.

Die New York Knicks stehen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA dicht vor dem Einzug ins Finale der Eastern Conference . Das Team gewann am Freitag bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 und braucht nur noch einen Erfolg, um die Serie zu beenden.

Jalen Brunson, Mikal Bridges und Josh Hart überzeugten mit starken Leistungen. Durch ihre überzeugenden Leistungen in den Play-offs gelten die Knicks mittlerweile als Mitfavorit auf den NBA-Titel. Sollten sie ins Finale der Eastern Conference einziehen, würden sie dort auf die Detroit Pistons oder die Cleveland Cavaliers treffen. In der Western Conference ist das Bild inzwischen weniger klar.

Die San Antonio Spurs gingen bei den Minnesota Timberwolves erstmals in Führung und liegen nach Spiel drei nun 2:1 vorn. Dank des starken Franzosen Victor Wembanyama gewannen die Texaner mit 115:108





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