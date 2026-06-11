Die New York Knicks stehen kurz vor dem Finale der NBA, nachdem sie im vierten Spiel der Finalserie gegen die San Antonio Spurs ein dramatisches Comeback hingelegt haben. Währenddessen gab es in Manhattan chaotische Szenen, da Tausende New Yorkerinnen und New Yorker die Straßen verließen, um zu jubeln. Auch Feuerwerkskörper wurden gezündet. Die New Yorker Polizei hatte viel zu tun, während und nach dem Spiel.

Die New York Knicks stehen kurz vor dem Finale der NBA , nachdem sie im vierten Spiel der Finalserie gegen die San Antonio Spurs ein dramatisches Comeback hingelegt haben.

Währenddessen gab es in Manhattan chaotische Szenen, da Tausende New Yorkerinnen und New Yorker die Straßen verließen, um zu jubeln. Auch Feuerwerkskörper wurden gezündet. Die New Yorker Polizei hatte viel zu tun, während und nach dem Spiel. In der Arena saßen mehrere Superstars, darunter Taylor Swift in einem Knicks-T-Shirt mit der Aufschrift „Stevie Knicks“ und Timothee Chalamet mit seiner Partnerin Kylie Jenner.

US-Regisseur Spike Lee, US-Schauspieler Ben Stiller und Adam Sandler waren auch anwesend. US-Präsident Donald Trump besuchte das dritte Spiel der Serie und zeigte große Emotionen. Ein Public Viewing vor dem Stadion wurde kurzfristig abgesagt, weil die Veranstalter und die Stadt Unerfahrenheit vorwarfen. Die Knicks sind einer der wenigen Sportvereine der Millionenmetropole, auf die sich nahezu alle New Yorker einigen können





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