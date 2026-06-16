New Radargeräte on A7 near Linz, new traffic rules in place

Since the weekend, additional radar devices are in use on the A7 near Linz. A photo shows the installation of the devices. Drivers on the A7 should now pay extra attention to their speedometer. Since the weekend, additional radar devices are in use on the A7 near Linz. A photo shows the installation of the devices. Drivers on the A7 should now pay extra attention to their speedometer. Since the weekend, additional radar devices are in use on the A7 near Linz. A photo shows the installation of the devices. Drivers on the A7 should now pay extra attention to their speedometer.

Seit dem Wochenende dürften auf der Großbaustelle der A7 bei Linz neue Radargeräte im Einsatz sein. Ein Foto zeigt offenbar die Inbetriebnahme. Wer auf der A7 durch die aktuelle Großbaustelle bei Linz fährt, sollte den Tacho jetzt besonders genau im Auge behalten.

Seit dem Wochenende stehen im Bereich der neuen Verkehrsführung offenbar zusätzliche Radargeräte im Einsatz. Ein Leserfoto, das wenige Tage alt ist, zeigt einen Techniker direkt im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Mühlviertel. Die Aufnahme entstand kurz nach der Auffahrt Waldeggstraße unmittelbar nach dem Tunnel. Der Mann sitzt neben der Fahrbahn mit einem aufgeklappten Laptop vor einem bereits montierten Messgerät.

Vieles deutet darauf hin, dass hier gerade die Anlage eingerichtet beziehungsweise kalibriert wird. Die neue Verkehrsführung auf der A7 ist seit Montag aktiv. Wegen der "Generalerneuerung A7 Mühlkreis Autobahn" wurde zwischen dem Tunnel Niedernhart und der Anschlussstelle Voest ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Auf der rund 1,5 Kilometer langen Baustellenstrecke gilt Tempo 60.

Mit rund 100.000 Fahrzeugen täglich zählt die A7 zu den meistbefahrenen Autobahnen Österreichs. Die Asfinag investiert auf diesem Abschnitt insgesamt 82 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung der Strecke. Die aktuelle Verkehrsführung soll bis April 2027 bestehen bleiben. Für Autofahrer bedeutet das nun doppelte Aufmerksamkeit: Neben engeren Fahrstreifen und geänderter Verkehrsführung dürften jetzt auch neue Radar-Augen über die Einhaltung des Tempolimits wachen





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