New Preventive Program for Colorectal Cancer in Vienna

The city of Vienna has launched a new preventive program for colorectal cancer, targeting individuals aged between 45 and 75 who have not undergone a colonoscopy in the past two years. The program involves at-home stool sample collection and submission to a designated post office or partner location for analysis. The results are expected within a few days. The initiative is modeled after the successful 'Alles gurgelt!' program, which conducted at-home COVID-19 tests in pharmacies.

Personen zwischen 45 und 75 Jahren können zu Hause eine Stuhlprobe entnehmen und bei einer der 667 Wiener Postfilialen oder Postpartnern abgeben. Das Testergebnis wird innerhalb weniger Tage ermittelt.

Vorbild ist die Initiative "Alles gurgelt!

". In Wien startet ein neues Vorsorgeprogramm für Darmkrebs. Hunderttausende Menschen werden in den kommenden Monaten einen persönlichen Brief bekommen. Das schon vor Jahren angekündigte neue Vorsorgeprogramm für Darmkrebs startet.

In den kommenden elf Monaten werden rund 540.000 Wienerinnen und Wiener zwischen 45 und 75 Jahren eine Einladung per Post erhalten, um an dem kostenlosen Programm teilzunehmen. Personen zwischen 45 und 75 Jahren, die in den vergangenen zwei Jahren keine Darmspiegelung (Koloskopie) durchführen ließen, werden in den kommenden elf Monaten dazu aufgefordert, zu Hause eine Stuhlprobe zu entnehmen und zur Auswertung abzulegen. Die Untersuchung wird durch Fecal Immunochemical Tests (FIT) durchgeführt.

Sollte das Ergebnis positiv sein, folgt unmittelbar darauf – innerhalb von spätestens 14 Tagen – eine Darmspiegelung, um die vorläufige Diagnose zu bestätigen. Die Zielgruppe umfasst rund 540.000 Menschen in Wien. Pro Monat werden ab sofort rund 50.000 Briefe verschickt. Die Stadt ist zuversichtlich, im ersten Jahr zumindest die Hälfte von ihnen zu erreichen.

Das Programm wird von der BDO Consulting GmbH, einem Beratungsunternehmen, durchgeführt. Insgesamt fallen in Wien eigentlich rund 700.000 Menschen in die Altersgruppe 45 bis 75, die 540.000 Personen ergeben sich nach Abzug jener Personen, die in den vergangenen zwei Jahren eine Koloskopie durchgeführt haben. Die Schreiben werden alphabetisch versandt – neben Deutsch auch in Englisch, Türkisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht bei einer Pressekonferenz am Dienstag über die Bedeutung dieses Programms.

Das Programm ist vorerst für zwei Jahre finanziert, die Kosten belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro pro Jahr und werden gleichmäßig vom Wiener Gesundheitsfonds (Stadt Wien) und den Krankenversicherungsträgern übernommen. Trotz nachdrücklicher Forderungen von Gesundheitsexperten gibt es in Österreich bisher kein bundesweites Früherkennungsprogramm – lediglich Vorarlberg und das Burgenland verfügen über ein funktionierendes Modell. In letzterem Bundesland etwa wurden mit einer Strategie, die dem Wiener Modell ähnelt, etwa doppelt so viele Karzinome entdeckt als mit zufälligen Darmspiegelungen.

Die Stadt Wien beabsichtigt, ihr Programm nach und nach auf ganz Österreich auszuweiten. Der Großteil der EU-Länder hat bereits Darmkrebs-Vorsorgeprogramme etabliert. 2020 waren es 20 EU-Mitgliedstaaten. Ziel der EU-Kommission ist es, rund 90 Prozent der Bevölkerung zwischen 45 und 75 ein Screening anzubieten. Dazu empfiehlt die Kommission Stuhltests, um festzustellen, ob eine Darmspiegelung nötig ist





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