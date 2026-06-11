The appointment of a new ORF Director is set to take place on Thursday. Nine candidates have been invited to the hearings on the Küniglberg, where they will be evaluated by the 35 Stiftungsrätinnen and -räten. The appointment will be made by the highest governing body of the ORF, the 35-member Stiftungsrat. The appointment will be made with strict financial implications for the ORF. The appointment will be made with strict financial implications for the ORF. The appointment will be made with strict financial implications for the ORF.

Die Bestellung des neuen ORF - Generaldirektor s oder der neuen ORF - Generaldirektor in geht am Donnerstag über die Bühne. Neun Personen wurden zu den Hearings auf dem Küniglberg eingeladen, sie werden von den 35 Stiftungsrätinnen und -räten bewertet.

Wer am Ende von ihnen bestellt wird, muss mit harten finanziellen Einschnitten für den ORF rechnen. Sieben der Bewerberinnen und Bewerber waren schon länger nominiert, zwei Teilnahmen kamen erst durch Nachnominierungen zustande. Dem Hearing und dem Bestellungsprozedere am Donnerstag stellen sich der frühere APA-CEO Clemens Pig, der ehemalige ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer, Ex-HBO-Manager Johannes Larcher, ORF-III-Kogeschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz und Ex-ServusTV-Chefredakteur Robert Altenburger.

Die beiden nachnominierten Bewerberinnen, die ihre Konzepte vor dem Gremium präsentieren, sind die langjährige ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und die frühere ORF-Managerin Petra Höfer. Höfer zog mit dem Vorwurf der Diskriminierung in ein Gleichbehandlungsverfahren gegen den ORF, das mit einem Vergleich endete. Sagmeister wurde vor mehreren Jahren vom ORF gekündigt und ging dagegen vor. Im Vorjahr stellte das Oberlandesgericht (OLG) Wien fest, dass die Kündigung unrechtmäßig erfolgte.

Die neun Bewerberinnen und Bewerber wollen die interimistische Generaldirektorin Ingrid Thurnher an der Spitze des Medienhauses ab 2027 ablösen. Thurnher hatte den Posten nach Belästigungsvorwürfen einer Mitarbeiterin gegen Roland Weißmann und nach dessen Rücktritt als Generaldirektor übernommen, wollte aber selbst nicht antreten. Weißmann bestreitet die Vorwürfe. Bestellt wird der Spitzenposten durch das oberste Aufsichtsgremium des ORF, den 35-köpfigen Stiftungsrat.

Die weisungsfreien Mitglieder des Gremiums werden von der Regierung (sechs), den Parlamentsparteien (sechs), den neun Bundesländern, dem ORF-Publikumsrat (neun) und dem ORF-Zentralbetriebsrat (fünf) bestimmt. Offiziell politisch unabhängig, dürfen die Mitglieder keine Politiker und auch sonst nicht für eine Partei tätig sein. Nach wie vor aber sind fraktionelle Gruppen üblich und die meisten Mitglieder den Parteien zuzuordnen. Jeweils über zehn Stiftungsrätinnen und -räte stehen der ÖVP bzw. der SPÖ nahe.

Somit haben diese beiden Parteien eine deutliche Mehrheit. Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats ist aktuell Heinz Lederer, der von der SPÖ entsandt wurde. Als stellvertretender Vorsitzender fungiert Gregor Schütze, der von der ÖVP entsandt wurde. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Stiftungsrat bestellt alle fünf Jahre den ORF-Generaldirektor oder die ORF-Generaldirektorin und kurze Zeit später auf dessen bzw. deren Vorschlag höchstens vier Direktoren und neun Landesdirektoren. Die größten Chancen auf den Posten des Generaldirektors werden in vielen Medien dem ehemaligen APA-Chef Pig zugerechnet. Er sagte, er wolle das größte Medienhaus des Landes vom Rundfunk zur „Plattform der Gesellschaft“ machen und Vertrauen zurückgewinnen. Für die Bestellung der Generaldirektion gelten heuer strengere gesetzliche Vorgaben.

Das Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFG) schreibt ein transparentes, offenes, wirksames und nicht diskriminierendes Bestellungsverfahren vor sowie transparente, objektive, nicht diskriminierende und verhältnismäßige Kriterien. Nicht zuletzt deshalb stellten sich die bis zu diesem Zeitpunkt nominierten Bewerberinnen und Bewerber auch einer öffentlichen Präsentation in ORF III. Stiftungsratsvorsitzender Lederer betonte mehrfach, dass man sich mit Fachleuten abgestimmt habe, um die Vorgaben bestmöglich umzusetzen.

Um dem Gesetz zu entsprechen, sind die 35 ORF-Stiftungsrätinnen und -räte am Donnerstag im Anschluss an die Hearings aufgerufen, qualitative Statements abzugeben, in denen sie ihre Entscheidung für eine Person begründen. Das wird protokolliert, aber nicht veröffentlicht. Der Wahlakt in einer Wahlzelle ist an sich geheim, aber die Stimmzettel sind namentlich gekennzeichnet.

Mehrfach wurde in Medienberichten vermutet, dass die Wahl bei der Medienbehörde KommAustria angefochten werden könnte, etwa von unterlegenen Kandidaten, die sich als besser qualifiziert einschätzen, oder Gebührenzahlerinnen und -zahlern, sofern sich 120 für eine Beschwerde zusammenschließen. Auch der Bund und einzelne Bundesländer könnten einen Antrag einreichen, wenn sie eine Missachtung des Gesetzes vermuten





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