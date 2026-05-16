New Hungarian Premier Puts Distance Between Himself and His Predecessor, with Populary Moves

Péter Magyar, the new Hungarian Prime Minister, has taken a stand against the extravagant style of his predecessor, Viktor Orbán, by visiting the former government's ministerial buildings and Orbán's former residence, which was once a Carmelite monastery. Magyar has also announced his intention to establish a new power dynamic, distancing himself from the 'Sun King' and 'ruler' image Orbán has cultivated. He has vowed to be a humble 'state servant' and will not take up residence in Orbán's former government building.

Der neue ungarische Premier wendet sich demonstrativ vom Prunk seines Vorgängers Orbán ab. Der wiederum könnte ausgerechnet Péter Magyar s Ex-Frau die Spitze der Partei Fidesz hinterlassen.

Ungarns neuer Premier Péter Magyar kam nicht aus dem Staunen heraus, als er kürzlich die Ministerialgebäude der Vorgängerregierung und den Sitz seines Amtsvorgängers Viktor Orbán besichtigte, der in einem ehemaligen Karmeliterkloster untergebracht war. Besonders der verschwenderische Prunk im ehemaligen Innenministerium unter Sándor Pintér und im Amtssitz von Antal Rogán, dem Kabinetts-, Geheimdienst- und „Propaganda“-Chef Orbáns, stieß Magyar sauer auf. Der Premier kündigte denn auch an, ein völlig neues Machtverständnis etablieren zu wollen.

Er wolle kein „Sonnenkönig“ und „Herrscher“ sein, wie es Orbán gewesen sei, sondern ein demütiger „Staatsdiener". Deshalb werde er auch nicht in Orbáns Regierungsresidenz einziehen. Überdies verzichtet Magyar auf einen Dienstwagen. So werde er weiterhin jenen „Škoda Superb“ benutzen, mit dem er schon im Wahlkampf unterwegs gewesen sei.

Und er wolle auch häufig mit dem Zug fahren. Péter Magyar (links) mit zwei Ministern vor dem Karmeliterkloster in Buda, das sich Viktor Orbán für viel Geld umbauen ließ. Trotz dieser populären Gesten warnen Experten, dass Magyar ähnlich gestrickt sei wie sein Amtsvorgänger und ehemaliges Vorbild Orbán. Der Regierungssprecher unter der ersten Regierung Orbán im Zeitraum 1998 bis 2002, Gábor Borókai, nannte Magyar ein „politisches Raubtier".

Gábor Török wiederum, einer der renommiertesten Politologen des Landes, revidierte jüngst eine frühere Zuschreibung für Magyar von „Orbán light“ auf „Orbán hard". Worauf Török und Borókai anspielen: Sowohl Orbán als auch Magyar vereinen Machtinstinkt, Durchsetzungsstärke, Angriffslust und Biss in einer Person. Bei Magyar stelle sich nun die Frage, wie er diese Attribute als Regierungschef, der sich im Parlament auf eine klare Zweidrittelmehrheit stützen kann, einsetzen wird.

Werde er tatsächlich die Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit sowie eine pluralistische Demokratie in Ungarn wiederherstellen, oder werde er mittels seiner Machtfülle ein „System Orbán 2.0“ schaffen? Wo die Reise der neuen Regierung hingehen wird, darauf könnten die Anhörungen der Minister des Magyar-Kabinetts eine Antwort geben, die jüngst vor diversen Ausschüssen des neuen Parlaments abgehalten wurden. Justizministerin Márta Görög kündigte die Wiederherstellung des Rechtsstaates an. Außenministerin Anita Orbán erteilte der Veto-Politik der Vorgängerregierung innerhalb der EU eine Absage.

Davon werde sie nur Gebrauch machen, wenn „echte ungarische Interessen auf dem Spiel stehen". Und sie sagte weiter: „Wir waren zu oft zwischen den Speichen und zu selten selbst eine Speiche des Rades". Was den maroden Zustand der ungarischen Wirtschaft und das horrende Budgetdefizit des Landes angeht, erklärte Finanzminister András Kármán, dass ein totaler wirtschaftlicher Richtungswechsel notwendig sei. Und Wirtschaftsminister István Kapitány versprach, den stotternden Wirtschaftsmotor Ungarns wieder anzukurbeln.

Unterdessen berichtete die Wochenzeitung „Magyar Hang“, dass Viktor Orbán womöglich nur noch ein Jahr in der Politik bleiben werde, um seine Partei Fidesz zu erneuern. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass Premier Magyar mehrfach angekündigt hat, die Amtszeit für ungarische Regierungschefs auf zwei Legislaturperioden, also auf acht Jahre zu begrenzen. Orbán war bereits fünf Amtszeiten als Premier am Ruder (1998 bis 2002 und 2010 bis 2026).

Dem Vernehmen nach soll die ehemalige Justizministerin Judit Varga (2019 bis 2023) Orbán an der Fidesz-Spitze ablösen. Sollte Varga tatsächlich die Partei übernehmen, könnte es zu einer ungewöhnlichen Situation kommen – Varga und Magyar waren 15 Jahre lang verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2023 entbrannte ein hässlicher Rosenkrieg zwischen ihnen.

Am Donnerstag werden Péter Magyar und seine Außenministerin, Anita Orbán, zu einem Antrittsbesuch in Wien erwartet, wo sie mit Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Bauer Gespräche führen werden. Donnerstagabend werden sie auch beim Europaforum in Stift Göttweig teilnehmen





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