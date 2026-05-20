New Hungarian PM Plans to Deepen Relations with Austria, Form New Alliance

Hungary's new Prime Minister, Péter Magyar, has stated that he aims to strengthen ties with Austria, aiming to create a new alliance between Budapest and Vienna. The country's first visit will take him to Warsaw, then to Vienna. Hungary wants to "reunite" with Europe, but also to anchor it stronger in Central Europe.

Der neue ungarische Ministerpräsident Péter Magyar betonte nach seinem Wahlsieg, dass er die Beziehungen zu Österreich vertiefen wolle. Sein erster Amtsbesuch führt ihn nach Warschau, dann nach Wien.

Magyar will Ungarn nicht nur "nach Europa" zurückführen, sondern stärker in Mitteleuropa verankern. In Mitteleuropa gibt es bereits Kooperationsformate - etwa die Visegrád-Gruppe mit Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Diese entstand im Vorfeld der euro-atlantischen Integration und gewann nach 2015 als migrationskritische Stimme an Bedeutung. Mit dem Krieg gegen die Ukraine traten jedoch deutliche Unterschiede zutage - besonders zwischen Donald Tusk in Warschau und Viktor Orbán in Budapest.

Das vorläufige Ende der polnisch-ungarischen Allianz schwächte die Visegrád-Gruppe. Daher will Magyar auch die Beziehungen zu Polen wieder verbessern. Die neue ungarische Regierung hat aber mehr gemeinsame Interessen mit Österreich als mit Polen. Polen ist in der EU zur politischen Großmacht geworden; eine Kooperation unter Einbindung Warschaus wäre von dessen demografischem und sicherheitspolitischem Gewicht geprägt.

Budapest und Wien begegnen einander hingegen auf Augenhöhe. Beide stehen Politiker an der Regierungsspitze, deren Parteien der Europäischen Volkspartei (EVP) angehören. Beide vertreten einen proeuropäischen Kurs, lehnen jedoch eine weitere EU-Föderalisierung ab und verfolgen eine restriktive Migrationspolitik. Wirtschaftlich sind beide Länder eng verflochten - Ungarn ist der siebtgrößte Exportmarkt Österreichs, Österreich ist nach Deutschland der zweitgrößte Investor in Ungarn und Ungarns viertwichtigster Handelspartner.

Magyar betonte auch die historische Nähe: "Wir waren einmal ein Land.

" Entscheidend ist jedoch der Blick nach vorn. Von Wien und Budapest aus könnte eine neue Allianz entstehen, die auch für Tschechien, die Slowakei, Slowenien und Kroatien attraktiv wäre. Dieses Format sollte keine Ergänzung zur Visegrád-Gruppe sein. Es orientierte sichRIs des Norden und Nordosten und teilte ein stärkeres Interesse an der EU-Erweiterung Richtung Südosteuropa - ebenso wie Slowenien und Kroatien.

Daher schlug unser Institut für den Donauraum und Mitteleuropa im Policy Paper vor, durch ein neues Format diese Staaten zu vernetzen - mit dem Schloss Schönbrunn als Gründungsort: die "Schönbrunn Six". Mit rund 41 Millionen Einwohnern und einem BIP von 1,431 Billionen Euro wäre diese Allianz bevölkerungsreicher und wirtschaftlich stark, gegenüber Polen und könnten ihre Interessen gegenüber Deutschland selbstbewusster vertreten. Deutschland und Polen stellen zusammen 29 EVP-Abgeordnete im EU-Parlament dar, gegenüber 31 aus Österreich und 23 aus Ungarn





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