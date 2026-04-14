Neustart im Venti tre: Gastronom trotzt Krisen und eröffnet italienisches Restaurant in Passau

In der Passauer Innstadt eröffnet ein neues italienisches Restaurant, das sich trotz steigender Kosten und wirtschaftlicher Herausforderungen behaupten will. Der Gastronom setzt auf italienische Klassiker, saisonale Spezialitäten und ein charmantes Ambiente.

Neustart im Venti tre in der Passau er Innstadt: Der Schärdinger Tourismuschef Azer Maher gratuliert seinem Bruder Mamdouh Makin, dem neuen Pächter des italienischen Restaurant s in dem historischen Gebäude. Krieg im Iran und steigende Treibstoffpreise treiben die Preise in der Gastronomie massiv nach oben. Ein Wirt spricht offen über die Kosten .

Der Krieg im Iran und die steigenden Treibstoffpreise treiben die Kosten entlang der gesamten Lieferkette nach oben - vom Einkauf der Waren bis zum fertigen Gericht auf dem Teller. Für viele Wirte wird das wirtschaftliche Überleben damit zur täglichen Herausforderung. Trotz dieser schwierigen Lage wagt Mamdouh Makin den nächsten Schritt. Der geborene Ägypter lebt seit 34 Jahren in Österreich und ist der Schwager von Barbara Azer, die sich in Schärding mit dem Stadtwirt, dem Landgasthof und Hotel in St. Florian am Inn sowie mit dem Restaurant Maaderhof am Golfplatz in Taufkirchen an der Pram schon einen Namen gemacht hat.

Die Eröffnung des Venti tre markiert einen wichtigen Moment, nicht nur für Makin persönlich, sondern auch für die Passauer Innstadt. Das Restaurant, das in einem historischen Gebäude mit denkmalgeschützten Gewölben untergebracht ist, verspricht eine Kombination aus Tradition und Innovation. Makin, der erfahrene Gastronom, möchte mit seinem Angebot sowohl Stammgäste als auch neue Besucher begeistern. Kulinarisch setzt der neue Pächter auf italienische Klassiker wie Pizza und Pasta, erweitert das Angebot aber bewusst um Fisch- und Fleischgerichte sowie saisonale Spezialitäten. Damit will er sowohl Einheimische als auch Ausflügler ansprechen.

Die Entscheidung, das Venti tre zu übernehmen, ist ein klares Bekenntnis zum Standort Passau und zur Gastronomie. Makin sieht in der traditionsreichen Innstadt eine große Chance, seine gastronomischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und gleichzeitig zur Belebung des lokalen Angebots beizutragen. Die Herausforderungen der Branche sind ihm bewusst, doch er ist entschlossen, mit Qualität, Kreativität und einem Gespür für die Bedürfnisse der Gäste zu punkten.

Die aktuelle Wirtschaftslage stellt Gastronomen vor immense Herausforderungen. Die steigenden Kosten für Rohstoffe, Energie und Personal machen es zunehmend schwierig, wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig die Qualität der Speisen und den Service zu gewährleisten. Steigende Treibstoffkosten wirken sich unmittelbar auf die gesamte Lieferkette aus. Transportkosten für Lebensmittel wie Fleisch, Mehl oder Milchprodukte steigen. Diese Mehrkosten könnten Gastronomen oft nicht selbst abfedern. Sie würden weitergegeben - und landen letztlich bei Restaurants und Konsumenten. Wie drastisch die Entwicklung ist, zeigt ein Beispiel, das jeder kennt: das Wiener Schnitzel. Fleischpreise, Energie, Betriebskosten und Löhne seien in den letzten Jahren deutlich gestiegen. In Summe führte das dazu, dass Schnitzelpreise seit 2020 um rund 50 Prozent gestiegen sind, rechnet Makin vor. Für viele Gäste wird der Restaurantbesuch damit spürbar teurer. Gleichzeitig stehen Wirte unter Druck, die Qualität zu halten und wirtschaftlich zu bleiben.

Die Erwartungen an das Venti tre sind hoch. Die Passauer Innstadt, bekannt für ihre malerische Schönheit und ihre gastronomische Vielfalt, freut sich auf die neue kulinarische Bereicherung. Die Kombination aus traditioneller italienischer Küche, saisonalen Spezialitäten und einem charmanten Ambiente verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Makin ist zuversichtlich, dass er mit seinem Konzept erfolgreich sein wird und das Venti tre zu einem beliebten Treffpunkt in der Innstadt macht. Die Unterstützung durch seinen Bruder Azer Maher, den Tourismuschef von Schärding, dürfte ihm dabei zusätzlich Rückenwind geben. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Brüdern symbolisiert nicht nur familiären Zusammenhalt, sondern auch die Vernetzung der Gastronomie in der Region. Makin, der in Österreich bereits über langjährige Erfahrung in der Gastronomie verfügt, bringt ein fundiertes Wissen und viel Leidenschaft für seinen Beruf mit. Er ist überzeugt, dass er mit seinem Team und seinem Angebot die Erwartungen der Gäste übertreffen und das Venti tre zu einem Erfolg machen wird. Die Eröffnung des Restaurants ist ein Zeichen des Optimismus und der Zuversicht in einer Zeit, die von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt ist. Sie zeigt, dass Mut, Engagement und Kreativität auch in schwierigen Zeiten belohnt werden können.

Die Zukunft des Venti tre hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Qualität der Speisen, der Service, das Ambiente und die Fähigkeit, sich den sich ändernden Bedürfnissen der Gäste anzupassen. Makin ist sich dieser Herausforderungen bewusst und bereit, alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Er möchte nicht nur ein Restaurant betreiben, sondern eine lebendige Begegnungsstätte schaffen, die zum Verweilen einlädt und die Sinne verwöhnt





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