Neustart am Arbeitsmarkt: Wie das AMS Männern hilft, eine neue Perspektive zu finden

Ein Tischler verliert nach einem Unfall seinen Job und gerät in eine Abwärtsspirale. Dank der Unterstützung des AMS und eines speziellen Programms findet er einen neuen Weg in die Arbeitswelt. Der Artikel beleuchtet die Herausforderungen am Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose Männer in Niederösterreich und stellt das erfolgreiche Beratungsangebot des AMS vor.

Rudolf T., gelernter Tischler, erlebte nach einem Arbeitsunfall einen tiefgreifenden Einschnitt in seinem Leben. Die schwere Verletzung an der Ferse, die er sich bei einem Sturz zuzog, zwang ihn zu einer über einjährigen Krankschreibung und schließlich zum Verlust seines Arbeitsplatzes als Wintergartenbauer. Trotz einiger weiterer Anstellungen als Tischler machten ihm die körperlichen Einschränkungen zu schaffen. Mehrfach stellte er Anträge auf Invaliditätspension, doch alle wurden abgelehnt. Ende 2024 stand Rudolf T. erneut vor dem Nichts – arbeitslos und ohne jegliche Perspektive, mit fast 50 Jahren. Seine Lage schien aussichtslos, bis er sich an das Arbeitsmarkt service ( AMS ) wandte, wo sein Weg eine entscheidende Wendung nahm.

Durch die Beratung und Unterstützung des AMS eröffnete sich für Rudolf T. ein neuer Weg. Sein Berater empfahl ihm ein spezielles Coaching, das ihm half, Pläne zu entwickeln und neues Selbstvertrauen zu gewinnen. Über das AMS knüpfte er zudem Kontakt zur Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung (ÖZIV), die ihn beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt begleitete. Diese umfassende Betreuung ermöglichte es ihm, seine Fähigkeiten neu zu entdecken und sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Seit Ende 2025 ist Rudolf T. nun als Lagerarbeiter und 'Mann für alles' bei einem Lebensmittelhersteller beschäftigt. Er drückt seine Dankbarkeit aus: 'Ich bin froh, dass ich einen super Arbeitgeber und passenden Job habe.' Seine Geschichte steht exemplarisch für viele andere Betroffene, die mit ähnlichen Herausforderungen kämpfen.

Der Fall von Rudolf T. ist kein Einzelfall. Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich (NÖ) zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Anhaltende Konjunkturschwäche verschlechtert die Arbeitsmarktchancen für langzeitarbeitslose Männer. Aktuelle Daten vom Februar 2026 belegen einen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit bei Männern um 9,9 Prozent im Vergleich zum Februar 2025. Besonders alarmierend ist, dass fast die Hälfte (49,7 Prozent im Februar 2026) der langzeitarbeitslosen Männer in Niederösterreich aufgrund gesundheitlicher Probleme – sowohl physischer als auch psychischer Natur – nur schwer vermittelbar sind.

Sandra Kern, die Chefin des AMS NÖ, betont die zunehmenden Schwierigkeiten in der Vermittlungsarbeit: Oftmals sind es komplexe Hindernisse wie Schulden, Suchtverhalten, fehlende digitale Kompetenzen oder berufliche Perspektivlosigkeit, die eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, setzt das AMS NÖ auf intensive Beratung und Betreuung in Zusammenarbeit mit externen Experten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem 'Männerberatungszentrum 4.0', das in den AMS-Geschäftsstellen im Mostviertel (Amstetten, Melk, Scheibbs und Waidhofen/Ybbs) aktiv ist und langzeitarbeitslose Männer mit gravierenden Vermittlungshemmnissen betreut. Dort werden Einzel- und Gruppenberatungen angeboten, um Themen wie Selbstmanagement, Konfliktlösung, Finanzsanierung und Bewerbungsverhalten zu verbessern.

Die Erfolgsquote dieses Programms ist beachtlich: 51,4 Prozent der Teilnehmer sind drei Monate nach Programmende berufstätig oder nutzen ein weiterführendes Schulungsprogramm des AMS NÖ, wobei 44,8 Prozent nachhaltig im Erwerbsleben Fuß fassen konnten. Aktuell werden 298 jobsuchende Männer über das MBZ 4.0 betreut. Das AMS NÖ geht davon aus, dass rund 600 Männer in diesem Jahr von dem Programm profitieren werden. Das Männerberatungszentrum wird vom AMS finanziell gefördert und stellt somit eine wichtige Stütze für die Betroffenen dar.





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