Neusiedler See: Wasserstand nur noch einen Zentimeter vom Tiefstwert entfernt

Der Neusiedler See liegt nur noch einen Zentimeter über dem Tiefstwert seit 1965. Christian Sailer hofft auf Niederschläge über den Winter.

Der Wasserstand des Neusiedler See s nähert sich einem historischen Tiefstand. Nur noch ein Zentimeter fehlt auf den Tiefstwert vom Anfang November, der zugleich der niedrigste Wert seit 1965 war. Darauf wies Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der Burgenländischen Landesregierung, hin.

Die Lage am Neusiedler See steht damit exemplarisch für die anhaltende Trockenheit in der Region. Sailer verbindet mit dem Winter die Hoffnung, dass sich der See, die Salzlacken und der Grundwasserspiegel erholen können. Die Ausgangslage ist eindeutig, denn die Lage ist angespannt.

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Wasserstand des Neusiedler Sees im Vergleich

Der Neusiedler See liegt derzeit nur einen Zentimeter über dem damaligen Tiefstwert für Anfang November. Im Vorjahr stand das Wasser zur selben Zeit rund 40 Zentimeter höher als heute. Ein halber Meter fehlt auf das langjährige Mittel, und fast ein Meter fehlt auf den Höchstwert aus dem Jahr 2014.

Laut Sailer entwickelt sich der Wasserstand derzeit ähnlich wie im Jahr 2022. Entscheidend für die weitere Entwicklung sind Niederschläge, die in den vergangenen Wochen jeweils nur wenige Millimeter brachten. Diese Mengen reichten nach Angaben des Experten für den See nicht aus.

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Warum Regen für den Grundwasserspiegel schwer zu nutzen ist

Der Grundwasserspiegel bewegt sich derzeit ebenfalls im niedrigen Bereich, wie Sailer erklärte. Der Neusiedler See reagiert laut dem Wasserwirtschaftsexperten vergleichsweise schnell auf Niederschläge, und der Wasserstand steigt bei Regen rasch an. Beim Grundwasser gestaltet sich die Lage dagegen zäher.

Der Grund liegt im Zustand des Bodens. Der trockene Boden nimmt viel Flüssigkeit auf, weshalb Niederschlag oft gar nicht bis ins Grundwasser gelangt. Das Grundwasser wird dadurch nicht entsprechend angereichert, obwohl es für die Versorgung der Region von Bedeutung ist.

Auch Bäche und Flüsse sind vom Niedrigwasser betroffen. Sie warten ebenfalls auf ergiebigen Regen, damit sich ihre Pegel erholen können.

Ausblick auf Niederschläge und den kommenden Winter

Ob und in welchem Ausmaß der erhoffte Regen fällt, lässt sich nach Einschätzung von Christian Sailer derzeit kaum abschätzen. Die Amtsstelle der Burgenländischen Landesregierung setzt dennoch auf die kalte Jahreszeit als Zeitfenster für eine Erholung. Sailer betonte dabei eine zentrale Haltung: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

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Für Anrainer, Landwirtschaft und Tourismus am Neusiedler See bedeutet die Situation, dass sich die Entwicklung der kommenden Monate vor allem am Niederschlag entscheidet. Ein weiterer Rückgang würde den Tiefstand seit 1965 bestätigen, während spürbarer Regen den See rasch entlasten könnte. Die Entwicklung der Salzlacken und des Grundwassers wird dabei gesondert beobachtet.