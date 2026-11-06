Neusiedler See: Neuer November-Rekordtiefstand bei 114,891 Metern

Der Neusiedler See erreichte am 5. November 2023 einen neuen Tiefststand. Kritische Werte im Vergleich zu 2022 und dem Durchschnitt sorgen für Sorge um das Ökosystem.

Der Neusiedler See befindet sich in einer kritischen Lage, da der Wasserstand am Donnerstag, dem 5. November, auf 114,891 Meter über Adria sank. Dieser Pegelwert repräsentiert einen neuen historischen Tiefstwert für den Monat November. Die Hoffnungen der betroffenen Region und der zuständigen Behörden liegen nun vollständig auf den Niederschlägen des Winters.

Historischer Vergleich zu 2022

Die aktuellen Messdaten zeigen eine dramatische Entwicklung im Vergleich zu früheren Jahren. Im Jahr 2022 lag der Pegel zu Beginn des Monats November noch bei 114,9 Metern und war somit nur etwa einen Zentimeter höher als der jetzige Stand. Der absolute Negativrekord, der seit 1965 gemessen wird, lag zwischen dem 21. und 24. Oktober 2022 bei 114,87 Metern über Adria. Bis zu diesem absoluten Rekord fehlt dem aktuellen Wasserstand lediglich rund zwei Zentimeter.

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Ein Vergleich mit dem langjährigen Durchschnitt macht die Ernsthaftigkeit der Situation deutlich. Derzeit fehlen dem Neusiedler See rund 50 Zentimeter Wasser im Vergleich zum historischen Mittelwert. Gegenüber dem höchsten gemessenen Stand aus dem Jahr 2014, der im September 2014 erreicht wurde, liegt der Pegel sogar fast einen Meter tiefer. Diese Abweichungen unterstreichen die extreme Trockenheit der vergangenen Monate.

Schlagkraft des Regens

Der Regen der vergangenen Wochen hat kaum zu einer spürbaren Entlastung geführt. Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft beim Land Burgenland, erklärte, dass jeweils nur wenige Millimeter Niederschlag gefallen sind. Diese Mengen waren deutlich zu gering, um eine Erholung des Sees auszulösen. Die Wetterdaten zeigten keine nennenswerten Beiträge zur Wasserauffüllung des Ökosystems.

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Christian Sailer betonte in Äußerungen gegenüber der APA, dass sich die Wasserentwicklung aktuell ähnlich wie im Vorjahr darstellt. Die Region Burgenland steht vor ähnlichen Herausforderungen wie im letzten Jahr. Die prognostizierten Niederschlagsmengen reichten bisher nicht aus, um die negativen Trends umzukehren oder auch nur zu stabilisieren.

Auswirkungen auf die Region

Die niedrigen Wasserstände betreffen nicht nur den Neusiedler See selbst. Auch Bäche und Flüsse in der gesamten Region führen derzeit ungewöhnlich wenig Wasser. Gleichzeitig befindet sich der Grundwasserspiegel auf einem sehr niedrigen Niveau, wie die APA unter Berufung auf Christian Sailer berichtete. Diese kombinierte Trockenheit belastet die lokale Landwirtschaft und die natürliche Flora erheblich.

Trotz der angespannten Lage gibt es einen potenziellen Vorteil bei der Bewirtschaftung des Sees. Christian Sailer erklärte, dass der Neusiedler See rasch auf Niederschläge reagiert. Wenn Regen fällt, kann der Wasserstand aufgrund der geografischen Gegebenheiten schnell wieder steigen. Dies bietet eine kleine Chance für eine rasche Besserung.

Ausblick auf den Winter

Die langfristigen Hoffnungen liegen nun vollständig auf den kommenden Monaten. Christian Sailer und die Experten des Landes Burgenland warten auf den Winter, in dem sich die Situation verbessern könnte. In dieser Jahreszeit soll sich nicht nur der Neusiedler See erholen, sondern auch die Salzlacken und der Grundwasserspiegel sollten von den Niederschlägen profitieren. Dies ist notwendig, um das empfindliche Ökosystem zu stabilisieren und weitere Schäden zu vermeiden.