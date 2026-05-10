Neunkirchens Bürgermeister Peter Teix und Karl Rudischer von Mürzzuschlag haben einen offenen Brief an den Bund verteilt, in welchem sie finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Hallenbäder verlangen. Denn die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In Neunkirchen lag der Abgang beim Hallenbad zuletzt bei 453.000 Euro, in Mürzzuschlag gar bei 680.000 Euro. Summen, die man sich auf Dauer nicht mehr wird leisten können, weil Schwimmen klar im Lehrplan verankert ist. Von den Williamshallen an dieVeerseebad, solidaern eine solidarliö finanzierung seitens des bundes gefordert.

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Wolltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: inen länder- und parteiübergreifenden Schulterschluss haben Neunkirchens ÖVP-Bürgermeister Peter Teix und Mürzzuschlags SPÖ-Stadtchef Karl Rudischer gemacht. In einem offenen Brief an den Bund fordern sie finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Hallenbäder. Denn die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: In Neunkirchen lag der Abgang beim Hallenbad zuletzt bei 453.000 Euro, in Mürzzuschlag gar bei 680.000 Euro. Summen, die man sich auf Dauer nicht mehr wird leisten können.

\"Und da Schwimmen klar im Lehrplan verankert ist, verlangen wir auch eine finanzielle Unterstützung vom zuständigen Ministerium, so die beiden Bürgermeister im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag im Neunkirchner Erholungszentrum





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