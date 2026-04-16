Neunjähriges Mädchen in Baden von Jugendlichen mit E-Scootern bedrängt und attackiert – Polizei ermittelt

Ein besorgniserregender Vorfall ereignete sich im Bezirk Baden, Niederösterreich: Ein neunjähriges Mädchen wurde offenbar von einer Gruppe Jugendlicher auf E-Scootern zunächst verbal attackiert und dann auf dem Nachhauseweg umzingelt. Eine Passantin beendete die gefährliche Situation. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und eine Anzeige wegen Körperverletzung liegt vor.

Im Bezirk Baden in Niederösterreich kam es am Dienstag zu einem Vorfall, der für erhebliche Aufregung sorgte. Ein besorgniserregendes Posting auf Facebook von Eltern schildert eine angebliche gemeine Attacke auf ein neunjähriges Mädchen im Bereich des Calisthenics-Parks. Laut den Berichten der Eltern sei die Neunjährige zunächst von einer Gruppe Kindern oder Jugendliche n, die auf E-Scooter n unterwegs waren, verbal provoziert worden. Auf ihrem Heimweg sei die Gruppe dem Kind dann nur wenige Meter weiter, im Bereich der Ludwig-Kornhofer-Gasse, aufgelauert.

Die Schilderungen deuten darauf hin, dass das Mädchen sich der bedrohlichen Situation nicht entziehen konnte, da sie von der Gruppe eingekesselt worden sei. Ein Elternteil berichtete in dem sozialen Netzwerk: Meine Tochter stürzte zu Boden, weinte und flehte darum, in Ruhe gelassen zu werden. Erst das beherzte Einschreiten einer zufällig vorbeikommenden Passantin, die mit ihrem weißen Hund unterwegs war, konnte die gefährliche Eskalation beenden. Die Frau sprach die Kinder an, woraufhin die Neunjährige aus ihrer misslichen und bedrängten Lage befreit werden konnte.

Die genauen Umstände und die Identität aller beteiligten Kinder und Jugendlichen sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Offizielle Informationen der Polizei bestätigen einen Vorfall, bei dem eine neunjährige Person von Jugendlichen leicht verletzt worden sein soll. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Laut Polizei konnten die mutmaßlichen Verdächtigen bereits identifiziert werden. Die genauen Beweggründe und Abläufe werden derzeit noch ermittelt, und die Beamten arbeiten daran, ein vollständiges Bild des Geschehens zu erhalten.

Die Ermittlungsbehörden betonen, dass weitere Untersuchungen im Gange sind, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten. Die zuständigen Dienststellen der niederösterreichischen Polizei sind bemüht, die Angelegenheit mit der gebotenen Sorgfalt zu bearbeiten und die Hintergründe des Vorfalls aufzudecken. Die Öffentlichkeit wird über den weiteren Verlauf der Ermittlungen informiert, sobald dies ohne Gefährdung der laufenden Untersuchungen möglich ist.

Der Vorfall unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit von Präventionsarbeit und einem verantwortungsvollen Umgang mit Fortbewegungsmitteln wie E-Scootern, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen





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