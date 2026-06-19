Neunjährige mit ADHS an Wiener Volksschule: Familie klagt über mangelnde Unterstützung und wiederholtes Heimschicken

Ein neunjähriges Mädchen mit ADHS wird an einer Wiener Schule nicht ausreichend gefördert. Die Lehrkraft schickt es häufig nach Hause, was das Kind seelisch belastet und die Familie vor große Herausforderungen stellt. Trotz zusätzlicher Unterstützungskraft und positiver Entwicklungen planen die Eltern einen Schulwechsel.

Die Familie der neunjährigen Leonie (Name von der Redaktion geändert) steht unter enormen Belastungen, da das Mädchen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) an einer Wien er Volksschule nicht ausreichend unterstützt wird.

Bereits vor der Einschulung war die Diagnose bekannt, doch im Schulalltag reagiert die Lehrkraft häufignon mit der Aufforderung an die Eltern, Leonie abzuholen, sobald sie sich überfordert fühlt und im Unterricht in Tränen ausbricht. Der Vater berichtet, dass statt Deeskalation auf Bestrafung gesetzt worden sei. Jedes Heimschicken treffe das Kind seelisch hart und führe zu tagelanger Erholungszeit.

Zudem habe der Vater seinen Job verloren, weil er ständig Leonie abholen musste, und die Mutter musste ihre Arbeitszeit drastisch reduzieren. ADHS ist eine neuroentwicklungsbedingte Störung mit den Kernbereichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Mittlerweile haben die Eltern einer medikamentösen Behandlung zugestimmt und eine zusätzliche Unterstützungskraft (Pop-up-Lehrerin) wurde bis zum Schuljahresende eingesetzt. Diese berichtet von positiven Entwicklungen: Leonie wirke emotional stabiler und finde leichter Anschluss zu Mitschülern.

Dennoch sehen die Eltern die schulische Unterstützung als unzureichend an und planen einen Schulwechsel. Die Wiener Bildungsdirektion bestätigt, dass der Fall bekannt ist und gemeinsam mit der Schulleitung an Lösungen gearbeitet wird, unter anderem wurden Beratungen für die Eltern und ein Schulplatz mit zusätzlichen Ressourcen angeboten. Dieser Vorschlag bezieht sich jedoch auf eine Sonderschule mit einer reinen Bubenklasse, was die Eltern ablehnen, da Leonie vor allem zu Mädchen Anschluss findet.

Eine klinisch-psychologische Stellungnahme hält zwar ein inklusives Klassenkonzept grundsätzlich für am besten geeignet, sieht aber aufgrund der konkreten Klassensituation mögliche Schwierigkeiten. Zudem wird kritisch hinterfragt, warum das wiederholte Heimschicken trotz der dokumentierten Fortschritte und fachlichen Einschätzungen weiterhin praktiziert wird





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