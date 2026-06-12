Neues Zentrum für Psychiatrie im Kepler Universitätsklinikum eröffnet

Das neue Zentrum für Psychiatrie ist im Kepler Universitätsklinikum in Linz eröffnet worden. Es ist für Menschen aus Linz, dem Raum Linz-Umgebung und dem Mühlviertel gedacht.

Das neue Zentrum für Psychiatrie ist im Kepler Universitätsklinikum in Linz eröffnet worden. Es ist für Menschen aus Linz , dem Raum Linz -Umgebung und dem Mühlviertel gedacht.

Hier werden ambulante und stationäre Angebote gebündelt. Von der Erstbegutachtung bis zur Nachsorge im zentral-ambulanten sowie im akutpsychiatrischen Bereich werden alle Angebote unter einem Dach angeboten. In dem neuen Gebäude finden neben der zentralen Notaufnahme auch das sozialpsychiatrische Ambulanzzentrum, sechs Spezialambulanzen sowie eine Nachbehandlungsambulanz und die Übergangspflege Platz. Bisher mussten Patienten aus Raumnot etwa zur Nachbetreuung auf die Station kommen.

Insgesamt sind 53 Mitarbeiter beschäftigt. Neu sind fünf Betten für die Notaufnahme. Das eröffnet die Möglichkeit, Patientinnen und Patienten für ein bis zwei Tage aufzunehmen ohne das ganze stationäre Prozedere zu starten. Dies mache es für manche Menschen leichter, sich helfen zu lassen.

Der neue KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas hob die Bündelung der Ressourcen hervor. So könne die Erstbegutachtung von stationär zu behandelnden psychiatrischen Patienten sowie der Versorgungsprozess von der Aufnahme bis zur Entlassung an einer Stelle erfolgen. Dadurch könne den Patienten ein bestmöglicher Pfad durch unser breites psychiatrisches Angebot geboten werden. Baustart für das neue Gebäude war bereits 2022, die Fertigstellung hatte sich aber wegen eines Wasserschadens verzögert.

Die Kosten betrugen neun Millionen Euro, sagte die zuständige Gesundheitslandesrätin, LHStv. Christine Haberlander (VP). Durch den Neubau werde ein weiterer Baustein in der psychiatrischen Gesundheitsversorgung gesetzt





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