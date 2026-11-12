Das neue Gesetz tritt am 20. November in Kraft und ändert die Bonitätsprüfung. KSV1870-CEO Ricardo-José Vybiral erklärt die Folgen für Händler und Konsumenten.

Das neue Verbraucherkreditgesetz tritt am 20. November in Österreich in Kraft und verändert die Regeln für Ratenzahlungen grundlegend. Die bisherige Regel, dass bei Käufen unter 200 Euro keine Bonitätsüberprüfung erforderlich war, entfällt damit vollständig. Diese Änderung zielt darauf ab, Händler vor Risiken des Buy-Now-Pay-Later-Trends zu schützen und Verbraucher vor einer Überschuldung zu bewahren.

Kernänderung der Bonitätsprüfung

Bisherige gesetzliche Rahmenbedingungen erlaubten es Unternehmen, bei kleineren Summen auf eine strenge Kreditwürdigkeitsprüfung zu verzichten. Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 20. November wird diese Ausnahme abgeschafft. Konsumenten müssen nun bei jedem Kauf auf Ziel, unabhängig vom Warenwert, einer Überprüfung ihrer finanziellen Situation zustimmen. Diese Maßnahme dient dem Schutz vor finanzieller Überlastung.

Also read Bregenz hat ein neues Prinzenpaar

Die vollständige Abschaffung der 200-Euro-Grenze stellt einen deutlichen Paradigmenwechsel dar. Unternehmen müssen ihre internen Prozesse anpassen, um bei allen Transaktionen die Bonität des Kunden zu verifizieren. Dies erhöht die Sicherheit im Handelsverkehr, da Kredite nur an zahlungsfähige Personen vergeben werden dürfen. Der Gesetzgeber reagiert damit auf die wachsende Popularität von Ratenkaufmodellen.

Die Rolle der KSV1870 Gruppe

Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Gruppe, hat die Auswirkungen der neuen Regelungen intensiv mit der "Presse" im Reformclub-Studio erörtert. Der Kreditschutzverband bietet seit Langem technische Lösungen an, die den Unternehmen die Einhaltung der neuen Vorschriften erleichtern. Die Implementierung der gesetzlichen Vorgaben ist durch spezifische Tools der KSV1870 deutlich vereinfacht worden. Diese Dienstleistungen helfen dabei, die gesetzlich geforderten Daten effizient abzufragen.

Advertisement

Die KSV1870 verfügt über eine umfassende Datenbasis, die für die Wirtschaft unerlässlich ist. In der Konsumentenkreditevidenz sind sämtliche Konsum- und Hypothekarkredite der österreichischen Bevölkerung gespeichert. Dieser Zugriff ist jedoch streng reglementiert und steht ausschließlich kreditgebenden Einrichtungen wie Banken und Leasingunternehmen zur Verfügung. Der Schutz dieser sensiblen Daten bleibt gewährleistet.

Neben der Kreditdatenbank betreibt die KSV1870 auch die Wirtschaftsdatenbank. In dieser Datenbank sind die Bonitätsinformationen von rund 7,5 Millionen Privatpersonen für alle Branchen einsehbar. Das Ziel dieser Infrastruktur besteht darin, Geschäfte durch transparente Zahlen und Fakten sicherer zu gestalten. Unternehmen können so fundierte Entscheidungen über die Kreditvergabe treffen.

Technische Lösungen für Händler

Der Kontocheck ist eine weitere zentrale Dienstleistung, die Unternehmen bei der Umsetzung des Gesetzes unterstützt. Bei diesem Verfahren müssen Konsumenten explizit zustimmen, bevor ein Dritter Einblick in ihr Konto gewährt werden darf. Dieser Prozess dient nicht nur der Bonitätsprüfung, sondern kann auch zur Identitätsüberprüfung genutzt werden. Die aktive Einwilligung des Kunden ist dabei eine zwingende Voraussetzung.

Für Händler ist es jetzt wichtig, sich aktiv mit den Anforderungen des Verbraucherkreditgesetzes auseinanderzusetzen. Die KSV1870 stellt verschiedene Werkzeuge bereit, die den Umgang mit der neuen Richtlinie im Alltag vereinfachen. Die rechtliche Sicherheit hängt maßgeblich von der korrekten Anwendung dieser Tools ab. Unternehmen, die ihre Prozesse nicht anpassen, riskieren rechtliche Konsequenzen.

Advertisement

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Das Gesetz wird signifikante Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich haben. Konsumenten, Unternehmen und der gesamte Markt müssen sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen. Die Einführung strikterer Kontrollen soll das Vertrauen in das Finanzsystem stärken. Gleichzeitig wird der Missbrauch von Ratenkaufmodellen eingedämmt.

Die Gespräche zwischen Ricardo-José Vybiral und Michael Köttritsch haben deutlich gemacht, wie die Wirtschaft auf die neuen Herausforderungen reagieren kann. Die Kombination aus datenbasierten Analysen und technischen Lösungen bildet das Fundament für einen sicheren Handel. Die Anpassung an das Gesetz ist kein einmaliges Ereignis, sondern erfordert kontinuierliche Aufmerksamkeit. Der Schutz der Verbraucher bleibt dabei stets im Fokus der gesetzlichen Regelungen.