Neues Stromrechnungsgesetz erleichtert Tarifsvergleich und spart Geld

Ein neues Gesetz soll österreichische Stromkunden entlasten, indem die Stromrechnungen übersichtlicher gestaltet werden und ein direkter Hinweis auf Tarifvergleichstools enthalten ist. Dies soll Sparpotenziale von mehreren hundert Euro pro Jahr ermöglichen.

Mit dem neu verabschiedeten Billigstromgesetz wird es für österreichische Haushalte ab sofort deutlich einfacher, ihre Stromrechnung zu senken und dadurch bares Geld zu sparen. Ein zentrales Element der Gesetzesnovelle ist die Überarbeitung der Stromrechnung en, die künftig auf einen Blick alle wesentlichen Informationen für den Kunden hervorheben. Insbesondere wird auf der neuen Rechnung ein klar ersichtlicher Hinweis auf den sogenannten Tarifkalkulator platziert.

Dieser Online-Service, bereitgestellt von der Regulierungsbehörde E-Control, dient als intelligenter Wegweiser, der es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, mit wenigen Klicks und Schritten den für sie günstigsten Stromanbieter zu identifizieren und zu einem vorteilhafteren Tarif zu wechseln. Laut Aussagen von Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer birgt diese Maßnahme ein erhebliches Sparpotenzial, das oft mehrere hundert Euro im Jahr betragen kann. Daher richtet er einen eindringlichen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: "Tarif prüfen, Anbieter vergleichen und wechseln! Das dauert nur wenige Minuten, wirkt aber sofort." Die einfache und schnelle Abwicklung eines möglichen Anbieterwechsels steht im Fokus, um die Akzeptanz und Nutzung des neuen Systems zu fördern. Die neue Stromrechnung soll nicht nur die finanzielle Belastung durch Energiekosten spürbar reduzieren, sondern auch das Leben der Konsumentinnen und Konsumenten einfacher gestalten. Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner betont die Wichtigkeit dieses Vorhabens: "Die neue Stromrechnung soll das Leben leichter und das Sparen einfacher machen." Das Herzstück dieser Neugestaltung ist, wie bereits erwähnt, der direkte Hinweis auf den Tarifkalkulator. Dieser dient als ein smarter Wegweiser, der es ermöglicht, in wenigen Schritten einen günstigeren Anbieter zu finden. Sie unterstreicht das erhebliche Sparpotenzial, das durch einen einfachen Vergleich erzielt werden kann: "Wer vergleicht, kann mehrere hundert Euro im Jahr sparen und damit die eigenen Energiekosten spürbar senken." Die E-Control, als zuständige Regulierungsbehörde, hat in den vergangenen Monaten intensiv an der Ausgestaltung der Musterrechnungen gearbeitet. Die beiden Vorstände der E-Control, Alfons Haber und Michael Strebl, erläutern dazu: "Kundinnen und Kunden müssen ihre Stromrechnungen verstehen können. Dieses Thema beschäftigt die E-Control seit vielen Jahren. Entsprechend viel Energie haben die Expertinnen und Experten in unserem Haus jetzt in die Entwicklung der Musterrechnungen gesteckt, die wir auf Basis des neuen Elektrizitätswirtschafts-Gesetzes als Leitfaden für die Lieferanten erstellen konnten." Dies zeigt das Engagement der Behörde, die Transparenz und Verbraucherfreundlichkeit im Energiesektor zu verbessern. Die neu gestaltete Musterrechnung der E-Control zeichnet sich durch ihre Klarheit und Direktheit aus. Bereits auf der ersten Seite sind alle für die Kundinnen und Kunden relevanten Informationen auf einen Blick ersichtlich. Dies betrifft vor allem den tatsächlichen Verbrauch, die daraus resultierenden Kosten und das vorhandene Sparpotenzial. Neu und besonders hervorzuheben ist der integrierte Hinweis auf den Tarifkalkulator. Die Rechnung wird somit zu einem einfachen und effektiven Werkzeug, das die Verbraucherinnen und Verbraucher aktiv dabei unterstützt, einen günstigeren Stromtarif zu finden und zu wechseln. Dieses Vorgehen ist umso wichtiger, als dass die Wechselbereitschaft in Österreich, trotz eines leichten Anstiegs in den vergangenen Monaten, im europäischen Vergleich weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau liegt. Dies macht es umso dringlicher, die Hürden für einen Anbieterwechsel zu senken und die Verbraucherinnen und Verbraucher zu ermutigen, aktiv ihre Energiekosten zu optimieren. Erstmalig wird auch auf der Stromrechnung selbst auf den bevorstehenden Start des Sozialtarifs hingewiesen, der ab dem 1. April für berechtigte Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh zur Verfügung steht. Die detaillierten Zahlen und Vergleiche zu den aktuellen internationalen Werten für das Jahr 2024 werden in den entsprechenden Veröffentlichungen weiter ausgeführt, wobei die Priorität auf der unmittelbaren Umsetzbarkeit für die Konsumenten liegt





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