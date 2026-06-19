Neues Stadtquartier in Salzburg: 250 Wohnungen und geförderter Mietwohnraum geplant

Die Stadt Salzburg hat ein neues Stadtquartier in der Adolf-Schemel-Straße beschlossen. Das Projekt umfasst 250 Wohnungen, darunter 90 geförderte Mietwohnungen, sowie Gewerbeflächen und einen Kindergarten. Durch Umwidmung, Grünflächen und Verkehrskonzepte soll eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden.

In der Salzburger Adolf-Schemel-Straße plant die Stadt ein neues Stadtquartier, das 250 neue Wohnungen umfassen soll. Der städtische Planungsausschuss hat am Donnerstag grünes Licht für das Projekt gegeben.

Darin enthalten sind auch 90 geförderte Mietwohnungen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Um aus dem früheren Einrichtungshaus Wohnungen machen zu können, muss die Stadt die Widmung der Fläche ändern. Der Planungsausschuss hat dem bereits zugestimmt. Ein zentraler Aspekt des Konzepts ist die Umgestaltung versiegelter Flächen zu öffentlichen Grünflächen, was zur Verbesserung der Umwelt- und Lebensqualität beitragen soll.

Zudem ist ein neuer Fuß- und Radweg vorgesehen, der die Nahmobilität fördern und den Verkehr reduzieren soll. Neben den Wohnungen sind im neuen Bau auch Flächen für Gewerbebetriebe geplant, um eine gemischte Nutzung und eine lebendige Nachbarschaft zu schaffen. Ein weiteres wichtiges Element ist die Unterbringung eines Kindergartens mit acht Gruppen im ehemaligen Leiner-Gebäude. Um den Verkehr im Umfeld niedrig zu halten, sind für Eltern an der Oberfläche keine Parkplätze vorgesehen; stattdessen sollen sie die Tiefgarage nutzen.

Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Autoverkehr zu minimieren und den öffentlichen Raum für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu gestalten. Das Projekt insgesamt repräsentiert einen umfassenden Ansatz zur städtebaulichen Entwicklung, der Wohnen, Gewerbe, Betreuung und Verkehrsentlastung kombiniert. Die Umwidmung und die neuen Infrastrukturen werden das Viertel nachhaltig prägen und den Bedürfnissen der wachsenden Stadtbevölkerung gerecht. Die Planungen zeigen, wie durch kluge Verkehrssteuerung und Grünflächenintegration ein lebenswerter urbaner Raum entstehen kann, der sowohl Familien als auch Gewerbebetrieben zugutekommt





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