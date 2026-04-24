Neues Licht auf Gustav Mahler: Franz Willnauers Porträt mit unbekannten Dokumenten

Franz Willnauers neues Buch über Gustav Mahler enthüllt bisher unbekannte Briefe, Dokumente und Erinnerungen, die ein facettenreiches Bild des Komponisten zeichnen. Es beleuchtet Mahlers soziales Engagement, seine geschäftlichen Fähigkeiten und seine Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten seiner Zeit.

Auch zu Gustav Mahler lässt sich noch Neues zutage fördern. Franz Willnauer s Buch porträtiert ihn mit Briefe n, Dokumente n und Erinnerungen. Der 18. Mai 1911 wird von Hermann Bahr in einem lakonischen Eintrag beschrieben: „Früh im Sanatorium, das Chiavacci heute verlassen wird.

Gespräch mit Frau Moll, die wieder zu hoffen anfängt. Dann zu Mittag bei Kolo Moser. Nachmittag Schauspielerversammlung für Dr. Ofner. – ‚Elektra‘.

Rosé wird ins Sanatorium abberufen. Ich fahre hin. Agonie. Bleibe bis elf.

Fünf Minuten nach elf Ende.

“ Diese Worte fassen Bahrs Erleben am Mahlers Todestag zusammen. Eine besondere Bereicherung sind die transkribierten Telefonate der Wiener Salonnière Berta Zuckerkandl. Ihr Gespräch mit Hofrat Eduard Wlassak, der ihr Mahlers Ernennung zum Direktor der Wiener Hofoper mitteilte, offenbart ihre Überraschung: „Ja – wie ist das möglich? Mahler, der den Ruf hat, die unbeugsamsten Forderungen zu stellen.

Keine Kompromisse anzuerkennen. Kurz, der unbequemste Idealist sein soll?

“ Mahler selbst soll nach einem Abendessen bei Zuckerkandl am 7. November 1901 geäußert haben: „Es ist das erste Mal (sagte er mir), dass ich mich in einer Gesellschaft wolfüle (sic)“. Dieser Abend war entscheidend, da Mahler hier seine zukünftige Ehefrau Alma Schindler kennenlernte. Alma versuchte ihn, die Ballettpantomime „Triumph der Zeit“ von Zemlinsky für die Hofoper zu gewinnen.

Mahler war von Almas energischem Auftreten tief beeindruckt, was kurz darauf zur Verlobung und im März 1902 zur Heirat führte. Neben den Zuckerkandl-Aufzeichnungen beleuchtet die Publikation, die zehnte Mahler-Veröffentlichung des 92-jährigen Franz Willnauer, Mahlers Engagement für seine Schwester Justine, für die er sich vor Gericht für ihre vorzeitige Volljährigkeit einsetzte, und sein Anliegen um eine angemessene Bezahlung der Musiker des Hamburger Stadttheaters. Diese Dokumente belegen Mahlers ausgeprägtes soziales Verantwortungsbewusstsein. Doch Mahler zeigte auch eine andere Seite.

Der siebenjährige Briefwechsel mit seinem Agenten Norbert Salter offenbart ihn als versierten Geschäftsmann, der von der Angst getrieben war, nach seiner Demission als Operndirektor nicht mehr den gewohnten Lebensstandard für seine Familie gewährleisten zu können. Die Schwierigkeiten, die Mahler mit einzelnen Sängerstars hatte, werden in seinen Briefwechseln mit dem Tenor Willi Birrenkoven und dem Bariton Theodor Reichmann deutlich. Der Schriftverkehr mit Reichmann war bereits durch den Wiener Opernhistoriker Clemens Höslinger veröffentlicht worden.

Obwohl einige Texte des Buches, darunter Beiträge von Fritz Stiedry, Franz Schalk, Moriz Rosenthal, Erwin Ratz und Karl Kraus, bereits an anderer Stelle erschienen sind, mindert dies nicht den Wert der Publikation. Willnauer gliedert die Mahleriana-Auswahl thematisch in fünf Kapitel – Mahlers Verantwortung für Familie und Musiker, Anmerkungen zu seiner Persönlichkeit, Briefwechsel, Reminiszenzen von Zeitzeugen sowie Mahler im Widerstreit höchst unterschiedlicher Sichten – wodurch eine neue Form der Mahler-Biografie entsteht.

Zudem erschließt das Buch Quellen, die in verschiedenen Publikationen verstreut sind. Die Sammlung wird durch Stefan Zweigs posthume Huldigung in Gedichtform eröffnet und mit seiner Mahler-Hommage anlässlich einer Wiener Aufführung des „Lieds von Erde“ aus dem Jahr 1915 abgeschlossen. Der Titel des Buches stammt aus einem Aufsatz von Max W. Busch über Mahlers Hamburger Jahre. Gustav Mahler: Vom Elend eines Genies.

Unbekannte Briefe, Dokumente, Erinnerungen. Herausgegeben von Franz Willnauer. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 320 S., Euro 31,5





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