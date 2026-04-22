Neues Leben auf dem Steinhof: 'Ganymed Areal' feiert Premiere

Bürgermeister Ludwig besuchte die Proben für das Theaterstück 'Ganymed Areal' auf dem Otto-Wagner-Areal. Das Projekt vereint Theater, Musik, Tanz und Literatur und setzt einen Fokus auf die Verbindung von Kunst und Psyche. Die Premiere findet am 25. April statt.

Neues Leben auf dem historischen Steinhof : Ein bedeutendes Kulturprojekt erweckt das Otto-Wagner-Areal in Penzing zu neuem Leben. Bürgermeister Michael Ludwig besuchte am 22. April die Proben für das Theater stück ' Ganymed Areal ', dessen Premiere am 25.

April stattfindet. Die Musik-Universität der Stadt Wien bezieht die denkmalgeschützten Pavillons und trägt so zur Revitalisierung dieses einzigartigen Ortes bei. Das 'Ganymed Areal' ist mehr als nur ein Theaterstück; es ist eine interdisziplinäre Kunstproduktion, die Theater, Musik, Tanz und Literatur auf innovative Weise miteinander verbindet. Entwickelt von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf, setzt das Projekt einen besonderen Fokus auf die Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche und den komplexen Themen von Heilung, Gemeinschaft und Identität.

Bürgermeister Ludwig erhielt während seines Besuchs exklusive Einblicke in die Proben und konnte sich von der Kreativität und dem künstlerischen Anspruch des Projekts überzeugen. Die Szene 'Seehunde', dargeboten vom Ensemble Federspiel mit den Darstellern Frédéric Alvarado-Dupuy, Christian Amstätter, Roland Eitzinger, Simon Zöchbauer und Philip Haas, thematisiert auf bewegende Weise Depressionen, den Heilungsprozess und die Bedeutung von Gemeinschaft.

Ebenso beeindruckte die Präsentation von 'Die körperlose Frau', einer Tanzszene mit den Studierenden Martina Andreutti, Claudia Antonica, Leonie Frühe, Malina Hönlinger und Julia Moser der Musik- und Kunst-Privatuniversität (MUK). Diese Szene basiert auf einer faszinierenden Fallstudie des renommierten Neurologen Oliver Sacks und erforscht die Grenzen der Wahrnehmung und die Beziehung zwischen Körper und Geist.

Die Proben fanden im Pavillon 14 und im Jugendstiltheater statt, die beide durch ihre historische Architektur eine besondere Atmosphäre schaffen und die künstlerische Aussage des Stücks verstärken. Das 'Ganymed Areal' ist eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Es ist das erste Mal, dass dieses international erfolgreiche Format auf dem Otto-Wagner-Areal umgesetzt wird. Durch die Zusammenarbeit mit den Studierenden der MUK wird das Gelände nicht nur künstlerisch neu belebt, sondern auch als ein offener Ort für zeitgenössische Kunst etabliert.

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, eigene Werke zu entwickeln und so zur Vielfalt und Innovation des Projekts beizutragen. Bürgermeister Ludwig betonte die Bedeutung des 'Ganymed Areal' als Beispiel dafür, wie historische Orte für die Zukunft geöffnet und neu interpretiert werden können. Er hob hervor, dass Kunst hier als Motor für neue Perspektiven dient und die lebendige und vielfältige Kulturszene Wiens widerspiegelt.

Das 'Ganymed'-Format, das seit 2010 für innovative Kulturvermittlung im öffentlichen Raum steht, hat bereits in Städten wie Budapest, Brüssel und St. Petersburg Erfolge gefeiert und wurde mit dem renommierten Nestroy-Preis ausgezeichnet. Das große Interesse an der aktuellen Produktion zeigt sich in den bereits verkauften rund 9.000 Plätzen für die sechs Vorstellungen.

Das Projekt ist eine erfolgreiche Kooperation zwischen dem Otto Wagner Areal, der MUK und dem Wien Museum und unterstreicht die Bedeutung von gemeinschaftlichen Initiativen für die Förderung von Kunst und Kultur





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