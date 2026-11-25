Die österreichische Regierung präsentiert heute Ergebnisse des neuen Gewaltschutzpakets. Im Fokus steht die Einführung des "Nur Ja heißt Ja"-Prinzips zur Verschärfung des Sexualstrafrechts.

Die Bundesregierung wird am heutigen Tag erste Ergebnisse des umfangreichen neuen Gewaltschutzpaket s präsentieren. Im Zentrum der anstehenden gesetzlichen Reform steht das umstrittene und weit diskutierte Prinzip "Nur Ja heißt Ja". Dieses Modell zielt darauf ab, dieDefinition von Einwilligungen im Sexualstrafrecht grundlegend zu ändern und klarer zu formulieren.

Kern der Reform: Das Zustimmungsprinzip

Das Justizministerium und die federführende Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) arbeiten seit September 2026 in einer speziellen Arbeitsgruppe an der Evaluierung des bestehenden Sexualstrafrechts. Die zentrale Neuerung sieht vor, dass sexuelle Handlungen künftig nur dann als konsensuell gelten, wenn alle beteiligten Partner ihre aktive und freiwillige Zustimmung gegeben haben. Ein bloßes Unterlassen von Widerstand oder Schweigen reicht danach nicht mehr aus, um eine Einwilligung zu begründen. Sexuelle Handlungen ohne diese aktive Zustimmung werden zukünftig als Straftat kategorisiert.

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Diese rechtliche Neuerung wurde notwendig, da die aktuellen Gesetze in der Praxis häufig an Beweisschwierigkeiten scheitern. Der Entwurf des Gesetzesentwurfs ging erst im August 2026 in die intensive Koordinierung zwischen den Regierungsparteien, nachdem es zuvor Verzögerungen gab. Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler hatte eine Begutachtung des Gesetzesursprünglich bereits für den September in Aussicht gestellt, der Prozess zog sich jedoch länger hin.

Politische Hürden und Diskussionen

Die Einfuhrung des Zustimmungsprinzips stieß auf erheblichen Widerstand innerhalb der Koalition. Bis tief in die Nacht fand gestern eine intensive Verhandlungsrunde mit der ÖVP statt, die dem neuen Prinzip zunächst ebenso skeptisch gegenüberstand wie die FPÖ. Andere Parteien im Parlament, wie die Neos und die Grünen, sprachen sich bereits frühzeitig und eindeutig für die Verschärfung des Rechts aus. Die langen Verhandlungen zeigten, dass die Definition des rechtlichen "Ja" ein komplexes Thema ist.

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Spezifische Fallkonstellationen wurden intensiv diskutiert, um Grauzonen zu schließen. Ein relevanter Punkt ist die Frage, wann Alkohol oder Drogen die Entscheidungsfähigkeit so stark beeinträchtigen, dass eine freie Zustimmung nicht mehr möglich ist. Auch Fälle, in denen eine Zustimmung durch Täuschung erlangt wird, zum Beispiel wenn ein Partner verspricht, ein Kondom zu verwenden, dies aber nicht tut, werden als nichtig betrachtet. Ebenso gilt eine Zustimmung, die durch Ausnützen einer Zwangslage oder durch Einschüchterung erpresst wurde, rechtlich nicht als valide.

Der Fall Laaerbergbad als Katalysator

Der politische Druck zur Reform wurde maßgeblich durch einen spektakulären Gerichtsfall aus Wien verstärkt. Im Juni 2025 wurden vier Mädchen im Wellenbecken des Wiener Laaerbergbads von einer Gruppe Männer umringt und bedrängt. Die Vorfälle reichten von dem Öffnen eines Bikinioberteils bis zu einer Penetration mit dem Finger zwischen den Beinen eines Mädchens. Die Opfer konnten flüchten, meldeten den Vorfall dem Bademeister und die Polizei wurde alarmiert.

Eineinhalb Jahre später, im Rahmen des aktuellen Verfahrens, saßen vier Männer zwischen 27 und 33 Jahren auf der Anklagebank im Wiener Straflandesgericht. Die Angeklagten bestritten, die Mädchen sexuell belästigt zu haben, und führten aus, sie hätten sie im Gedränge versehentlich berührt. Die vier Mädchen schilderten vor Gericht jedoch eine beabsichtigte Tat, bei der sie umzingelt, geschubst und begrapscht wurden. Da nicht eindeutig bewiesen werden konnte, welcher Täter für welche Handlung verantwortlich war oder ob ein gemeinsamer Tatvorsatz bestand, sprach der Richter alle vier Angeklagten frei.

Beweisproblematik undOpferschutz

Obwohl das Urteil im Fall der vier Männer nicht rechtskräftig ist, da die Staatsanwaltschaft Wien eine Nichtigkeitsbeschwerde eingelegt hat, hat es die Debatte über das Sexualstrafrecht neu entfacht. Kritiker wie die Opferschutzanwältin Sonja Aziz wiesen darauf hin, dass die Beweisproblematik auch unter dem neuen Gesetz bestehen bleibt. Oft steht weiterhin Aussage gegen Aussage. Solange nach der Beweisaufnahme vernünftige Zweifel bestehen, bleibt ein Freispruch die Folge, ähnlich wie im Laaerbergbad-Fall.

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Dennoch halten Experten wie Robert Kert, Professor für Strafrecht an der WU Wien, das Prinzip für sinnvoll. Es stelle den Willen des Opfers in den Mittelpunkt, anstatt nur auf das Fehlen eines Widerspruchs abzustellen. Für Fälle, in denen Einverständnis durch Zwang oder Einschüchterung erlangt wird, ist eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorgesehen. Diese klare Drohung soll zukünftig abschreckend wirken und die Schwere der Tat rechtlich besser abbilden.

Weitere Maßnahmen und Trauma in Marchtrenk

Neben der Änderung des Zustimmungsprinzips enthält das Gewaltschutzpaket weitere wichtige Punkte. So ist ein ausdrückliches Verbot von Vergewaltigungsvideos geplant. Zudem sollen die Regeln gegen sexualisierte Deepfakes verschärft werden. Beide Vorhaben könnten noch in diesem Jahr in die Koordinierung gehen, was auf einen raschen legislativen Prozess hindeutet. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen wirksamer zu bekämpfen.

Die Notwendigkeit solcher Verschärfungen wird auch durch den tragischen Fall aus Marchtrenk verdeutlicht. Dort wurde eine Frau von ihrem Ehemann zuerst betäubt, anschließend vergewaltigt und weiteren Männern zur Vergewaltigung ausgehändigt, während sie bewusstlos war. Am Ende erlag sie den Folgen der schweren Verletzungen. Die Veröffentlichung intimer Details im Medien nach dem Tod sorgte für Empörung, da die Angehörigen sich als im Stich gelassen fühlten. Justizministerin Anna Sporrer erklärte nach diesem Vorfall, dass sie fassungslos sei, alle halben Jahre vor einem neuen, regelbedürftigen Phänomen zu stehen.