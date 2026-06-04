Neues Gemeinderatsteam in Neunkirchen: Erfahrung und neue Kräfte

Die Volkspartei Neunkirchen hat ein neues Gemeinderatsteam aufgestellt. Perihan Orhan ist eine der Neuen und hat es mit ihren Vorzugsstimmen in den Gemeinderat geschafft. Das Team ist weiblicher geworden und im Durchschnitt jünger. Es steht für ehrliche Arbeit und Zusammenarbeit.

Die Volkspartei Neunkirchen freut sich über die Neuaufstellung ihres Gemeinderatsteam s. Perihan Orhan ist eine der Neuen. Sie sei über direkte Stimmen der Wähler und nicht über die Listenreihung gewählt worden.

Orhan hat es mit ihren Vorzugsstimmen in den Gemeinderat geschafft. Ein Beleg dafür, dass bei der Volkspartei Neunkirchen jede Stimme zählt und neue Gesichter eine echte Chance auf den Einzug haben. Das neue Team ist weiblicher geworden: Fünf der zwölf Mandate entfallen auf Frauen - ein Anteil von 42 Prozent nach zuvor 31 Prozent. Und es ist im Durchschnitt jünger: Das Durchschnittsalter sinkt von 48,6 auf 46,8 Jahre.

Im Team sind unter anderem Ärzte, eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Lehrerinnen, Selbstständige, Angestellte und Pensionisten. Dieses Team steht für ehrliche Arbeit und für die Zusammenarbeit, die Neunkirchen jetzt braucht. Erfahrung und neue Kräfte - das ist die Mischung, mit der wir die Stadt nach vorne bringen wollen. Die Gemeinderatswahl 2026 in Neunkirchen wurde zwischen fünf Parteien entschieden: dem Team Bürgermeister Peter Teix - VP (31,65 Prozent), Günther Kautz & Team.

Die Wähler haben ihre Stimmen abgegeben und die Ergebnisse sind nun bekannt. Die Volkspartei Neunkirchen ist mit 31,65 Prozent die stärkste Kraft in Neunkirchen. Bürgermeister Peter Teix ist stolz auf sein Team und die Wähler, die sie unterstützt haben. Wir werden alles tun, um Neunkirchen weiter zu entwickeln und zu verbessern.

Die Volkspartei Neunkirchen ist ein Team, das sich aus verschiedenen Menschen zusammensetzt. Es gibt Ärzte, Lehrerinnen, Selbstständige, Angestellte und Pensionisten. Jeder einzelne von ihnen hat seine eigene Geschichte und Erfahrung. Aber sie alle teilen ein gemeinsames Ziel: die Stadt Neunkirchen nach vorne zu bringen.

Die Volkspartei Neunkirchen ist ein Team, das sich für die Menschen in Neunkirchen einsetzt. Sie arbeiten hart und ehrlich, um die Stadt zu verbessern. Sie sind nicht nur Politiker, sondern auch Menschen, die sich um die Stadt kümmern





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