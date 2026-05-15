Neues Buchungssystem löst Überbelegungsproblem auf

Ein neues Buchungssystem soll nun Entlastung für überfüllte Schutzhütten des Alpenvereins bieten. Durch die Einführung des Buchungslehrs soll verhindert werden, dass sämtliche Schlafplätze durch große Gruppen belegt werden.

Auf mehreren Schutzhütten des Alpenverein s war es im vergangenen Winter immer wieder zu Überschreitungen gekommen, die durch ein neues Buchungssystem auf der Tilisunahütte und dem Freschen-Haus nun vermieden werden sollen.

Laut Alpenverein hat sich die Maßnahme bewährt. Im Winterraum waren ältere Wintersportlerinnen und Wintersportler nur noch nach vorheriger Reservierung zugänglich, da es an einigen Wochenenden zu Überbelegungen gekommen sei, indem ‘bis zu 28 Menschen in Lagern mit 16 Betten’ übernachtet hätten. Mit der neuen Regelung wollte der Alpenverein sicherstellen, dass keine Schlafplätze durch große Gruppen belegt würden. Durch die Überlastung hätten andere Wintersportlerinnen und Wintersportler keine Möglichkeit mehr gehabt, die Unterkunft zu nutzen





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Alpenverein Beschränkung Überbelegung Reservierungsleksjon Tilisunahütte Freschen-Haus

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