Neues Buch enthüllt unbekannte Seiten von Falco: "Der Mann dahinter"

Peter Dolezal, ein enger Freund des verstorbenen Musikers Falco, veröffentlicht ein Buch, das tiefgreifende Einblicke in das Leben des legendären Künstlers gewährt. Es beleuchtet den Menschen Hans Hölzel hinter der Bühnenfigur, Falcos Kampf gegen Drogen und Alkohol sowie die Höhen und Tiefen ihrer Freundschaft.

Ein neues Buch über Falco verspricht, Fans Einblicke in bislang unbekannte Facetten des 1998 verstorbenen Ausnahmekünstlers zu gewähren. Autor und enger Freund des Musik ers, Peter Dolezal , setzt sich darin mit dem Phänomen Falco auseinander und beleuchtet den Menschen Hans Hölzel hinter der schillernden Bühnenpersönlichkeit.

Dolezal, der sich anfangs selbst die Frage stellte, ob ein weiteres Buch über Falco notwendig sei, beantwortet diese mit der dringenden Notwendigkeit, den Menschen hinter dem Genie nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 'Ich will den Mann dahinter nicht vergessen lassen', betont Dolezal. Das Werk sei keine trockene Chronik, sondern vielmehr eine Sammlung von Erinnerungen und Anekdoten, die ein lebendiges Bild von Falcos Leben, seinen Höhen und Tiefen zeichnen.

Dolezal teilt intime Details über die turbulente Zeit, die er mit Falco verbrachte. Er beschreibt das Genie am Rande des Wahnsinns, die gemeinsamen Abenteuer, aber auch die schmerzhaften Niederlagen. Die Freundschaft zwischen den beiden wird ebenso thematisiert wie Falcos schwerer Kampf gegen Alkohol und Drogen. Dolezal scheut sich nicht, auch die dunkelsten Kapitel anzusprechen. 'Wir haben gekokst und geglaubt, dass uns das 'besser' macht', gesteht Dolezal im Buch. 'In Wahrheit machte es uns zu jämmerlichen Figuren, die, kaum high, 'verbalen Sperrmüll' kotzten und dachten, sie seien unheimlich kommunikativ. Dabei quatschten wir unser Gegenüber einfach voll.' Diese schonungslose Offenheit macht das Buch zu einer zutiefst menschlichen und bewegenden Lektüre.

Dolezal beschreibt eindringlich, wie er selbst Teil eines tiefen Absturzes wurde, in den Falco geraten war. 'Ich erinnere mich etwa an den 'Anfangspunkt eines Absturzes der besonderen Art, bei dem ich nicht nur dabei war, ich war mittendrin. Ich machte mir ernsthaft die Illusion, Hans bremsen zu können, wenn ich dabei wäre... Welch ein Irrtum!' Diese ehrlichen Worte verdeutlichen die Verstrickung und die Hilflosigkeit, die Dolezal in diesen Phasen empfand. Das Buch ist somit nicht nur eine Würdigung Falcos, sondern auch eine tiefgreifende Reflexion über die Gefahren der Sucht und die komplexen Beziehungen, die daraus entstehen können. Es ist ein Versuch, die Wahrheit hinter der Legende aufzudecken und den legendären Rockstar mit all seinen menschlichen Schwächen und Stärken zu zeigen.

Die Motivation hinter Dolezals Buch ist es, eine persönlichere Perspektive auf Falco zu bieten, die über die öffentliche Persona hinausgeht. Er möchte die Erinnerungen bewahren und teilen, insbesondere die Zeiten, in denen Falco 'clean' war und seine Kreativität ungehindert fließen konnte. Diese positiven Momente sind ebenso Teil der Erzählung wie die dunklen Stunden. Dolezal beleuchtet die Entstehungsgeschichte von Falcos größten Hits, die kreativen Prozesse und die Herausforderungen, die mit dem Ruhm einhergingen. Er gibt Einblicke in Falcos Gedankenwelt, seine Ängste und seine Hoffnungen. Das Buch ist eine Einladung, Falco als mehr als nur eine Ikone des Austropop zu sehen: als einen Künstler, der mit seinen Dämonen rang, aber auch als einen Menschen mit tiefen Gefühlen und einer unbändigen Leidenschaft für Musik.

Die Fans können sich auf eine Reise in die Vergangenheit freuen, die ihnen einen neuen Zugang zu ihrem Idol ermöglicht und die Erinnerung an den 'falschen' Falco aufleben lässt, den viele vielleicht bisher nur aus den Schlagzeilen kannten. Dolezal gelingt es, eine Brücke zwischen der Legende und dem Menschen zu schlagen, die durch seine authentische und ehrliche Darstellung überzeugt





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