Neuer Vorschlag für Freiwilliges Solarjahr in Deutschland: Klimaschutz und Zukunftsberufsmobilisierung

Claudia Kemfert, Energie-Ökonomin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg, hat einen neuen Vorschlag für eine freiwillige Solarjahr-Initiative in Deutschland gemacht. Das Konzept sieht vor, dass junge Menschen bei der Planung und Umsetzung von Solaranlagen, in Energiegenossenschaften, kommunalen Klimaprojekten oder in Schulen Energie- und Nachhaltigkeitswissen vermitteln. Das Solarjahr soll keine bestehende Dienstpflicht wie das Freiwillige Soziale Jahr ersetzen, sondern eine zusätzliche Option sein. Claudia Kemfert sieht darin einen praktischen Weg, junge Menschen für Klimaschutz zu begeistern und Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten zu machen.

In der Debatte um Dienstpflichten in Europa kommt aus Deutschland ein neuer Vorschlag: ein freiwilliges Solarjahr für junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren. Claudia Kemfert, die bekannte Energie-Ökonomin, hat die Idee präsentiert.

Das Konzept sieht vor, dass junge Leute beim Aufbau von Solaranlagen mithelfen, in Energiegenossenschaften arbeiten, kommunale Klimaprojekte begleiten oder in Schulen Wissen über Energie und Nachhaltigkeit weitergeben. Wie chip.de berichtet, soll das Solarjahr keine bestehenden Dienste wie das Freiwillige Soziale Jahr ersetzen, sondern eine zusätzliche Option sein. Kemfert sieht darin einen praktischen Weg, junge Menschen für Klimaschutz zu begeistern.

"Wer ein Jahr lang mit anderen an Solardächern arbeitet oder Energieeffizienzprojekte begleitet, erlebt unmittelbar, was Klimaschutz bedeutet: gemeinsames Handeln, konkrete Wirkung, sichtbare Ergebnisse", schreibt Kemfert. Deutschland braucht zehntausende zusätzliche Arbeitskräfte im Bereich erneuerbare Energien, Gebäudesanierung und Netzinfrastruktur. Das Solarjahr könnte laut Kemfert zum Einstieg in zukunftsfähige Berufe werden. Die Professorin betont auch die außenpolitische Dimension: Jede Kilowattstunde aus heimischer Sonnenenergie mache Deutschland unabhängiger von fossilen Energieimporten. Das verringere die Abhängigkeit von geopolitisch instabilen Regionen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dienstpflichten Europa Solarjahr Klimaschutz Zukunftsberufsmobilisierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die 0:0-Könige können Deutschland bei der WM ärgernEcudor ist äußerst minimalistisch durch die WM-Qualifikation marschiert. Nun landeten sie in einer Gruppe mit Deutschland.

Read more »

Globaler Klimaschutz – DIESE Staaten sind dagegenKlimaschutz-Resolution der UNO: 141 Staaten stimmen zu, USA, Russland und Iran dagegen. IGH-Gutachten fordert stärkere Verpflichtungen.

Read more »

Zwei Anklagen in Deutschland wegen geplanter Mordanschläge auf JudenKARLSRUHE. Deutschlands Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der im Auftrag des Irans Juden für Mord- und Brandanschläge in Deutschland ausgespäht haben soll.

Read more »

OECD fordert von uns mehr Tempo beim KlimaschutzDie OECD bescheinigt Österreich Fortschritte bei erneuerbarer Energie und Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig wächst der Druck, den Ausstoß ...

Read more »