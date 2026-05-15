Neuer Standort für Wiener Akademie der bildenden Künste: 'Ballonhalle' in historischen Militärgebäude

Die Wiener Akademie der bildenden Künste bekommt einen neuen Standort im Wiener Arsenal. Für diesen Umbau wird die denkmalgeschützte 'Ballonhalle' in einem historischen ehemaligen Militärgebäude umgebaut. Das Militärgebäude wurde kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs errichtet und nun entsteht auf einer Nutzfläche von 3600 Quadratmetern ein universitäres Zentrum, das der Konservierung und Restaurierung sowie der Materialwissenschaft gewidmet ist. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.

Die Wiener Akademie der bildenden Künste bekommt im Wiener Arsenal einen neuen Standort. Dafür wird die denkmalgeschützte ' Ballonhalle ' in einem historischen ehemaligen Militärgebäude umgebaut. Diese Woche erfolgte der Spatenstich für das Gebäude im Beisein von Bildungsministerin Eva-Maria Holzleitner und dem Rektor der Akademie der bildenden Künste, Johan Hartle.

Bauherrin und Liegenschaftseigentümerin ist die Bundesimmobiliengesellschaft BIG. Das Militärgebäude wurde kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs errichtet. Nun entsteht auf einer Nutzfläche von 3600 Quadratmetern ein universitäres Zentrum, das der Konservierung und Restaurierung sowie der Materialwissenschaft gewidmet ist. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.

Die Inbetriebnahme durch die Universität erfolgt Anfang 2028. Die 'Ballonhalle' wurde ursprünglich als Teil einer militärischen Infrastruktur errichtet und 2023 durch die BIG vom Bundesheer erworben. In dem rund 15 Meter hohen Innenraum der Ballonhalle werden mit einer 'Box auf Stelzen' zwei weitere Geschoße errichtet, in denen Seminarräume untergebracht sein werden. In das Erdgeschoß darunter kommen Aula, Bibliothek und Veranstaltungsflächen.

Das charakteristische Tonnendach und die hohen Fensterflächen bleiben erhalten. Der Zubau besteht aus einer eingeschoßigen Halle für Werkstätten und Ateliers sowie einem viergeschoßigen Turm für Büro- und Laborflächen. Gebaut wird nach einem Entwurf von Schenker Salvi Weber Architekten. Die BIG plant, möglichst nachhaltig vorzugehen.

Vorgesehen sind Entsiegelungsmaßnahmen sowie neue Grünflächen im Vorbereich. Auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage, das bestehende Gebäude wird gedämmt, die Fenster werden getauscht. So soll der Energieverbrauch sinken. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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