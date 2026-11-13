Neuer Restaurantchef Martin Sohl übernimmt Wiedner Lokal mit Fokus auf günstige Steaks

Martin Sohl öffnet sein neues Steakhaus in Wieden. Miguel Giraldo führt die Küche mit fokussierten Secondary Cuts und innovativen Beilagen zu erschwinglichen Preisen.

Nach dreißig Jahren Betrieb hat Markus Artner das gastronomische Eck an der Floragasse und Neumanngasse im vierten Wiener Bezirk Wieden an Martin Sohl übergeben. Der neue Eigentümer positioniert sich mit dem Konzept "Sohl - Steaks und Bar" klar ab von den hochpreisigen Premiumschnittwaren, die in der Vergangenheit im Vordergrund standen, und setzt stattdessen auf eine strategische Fokussierung auf erschwinglichere Fleischstücke und internationale Kleinigkeiten.

Strategischer Wechsel zu günstigeren Fleischkategorien

Das neue Management konzentriert sich explizit auf sogenannte Secondary Cuts, die im Vergleich zu klassischen Hauptstücken deutlich günstiger angeboten werden. Diese Fleischstücke stammen von der Ottakringer Fleischhauerei Schreiber und umfassen Sorten wie Picanha, Flank Steak und Flat Iron. Jedes dieser 200-Gramm-Stücke ist für unter 25 Euro erhältlich, was das lokale Angebot für das durchschnittliche Gastbudget zugänglicher macht. Die Küche empfiehlt aufgrund der spezifischen Fleischstruktur, alle diese Stücke durchgehend medium zu servieren, um die beste Qualität und den besten Geschmack zu gewährleisten.

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Die Ausnahme von dieser Preisstrategie bildet das Chateaubriand für zwei Personen, das mit Whisky flambiert wird und 79 Euro zuzüglich der Beilagen kostet. Diese einzelne Position bleibt die einzige Premium-Zutat auf der Speisekarte, während der Rest des Angebots bewusst auf eine niedrigere Preisklasse und eine entspanntere Atmosphäre abzielt. Diese Entscheidung unterstreicht den Zielkonflikt zwischen traditioneller Wiener Gastfreundschaft und einem modernen, kostenbewussten Food-Concept.

Küchenleitung Miguel Giraldo und kulinarische Konzeption

Martin Sohl hat Miguel Giraldo als Küchenchef engagiert, der zuvor mit seinem eigenen Restaurant Ossa in Gersthof bewiesen hat, dass er kochen kann. Giraldo brachte eine Erfahrung aus seiner eigenen Gaststätte mit, die allerdings für den konservativen Standort im Wiedner Quartier zunächst als zu knorrig wahrgenommen wurde. Um das Gesamtkonzept an den Standort anzupassen, ließ Sohl geringfügige Umbaumaßnahmen durchführen und verlieh dem Innenraum eine neue Optik mit leuchtend grünen Fliesen an einer Bar.

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An dieser Bar werden kleine Gerichte angeboten, die als Snack für den Durst oder als Einstieg in das Essen dienen. Dazu gehören mürb-knusprige Empanadas, die für 11,90 Euro erhältlich sind, sowie Pimientos de Padrón für 6,90 Euro. Während der Service standardmäßig Prosecco ausschenkt, wird aus kulinarischer Sicht Cava als passendere Ergänzung zu diesen Speisen empfohlen. Diese Detailentscheidung zeigt den Anspruch von Giraldo, die Geschmacksprofile von Snacks und Getränken optimal aufeinander abzustimmen.

Unter den Vorspeisen findet sich unter anderem Beef Tatar, das jedoch als wenig überraschende Standardoption gilt. Für Gäste, die auf rohes Rindfleisch verzichten, bietet Giraldo einen längs gesägten Markknochen für 11,90 Euro an. Dieser wird abflambiert, wodurch attraktive Röstnoten entstehen, die mit einem kräutig-säuerlichen Chimichurri kombiniert werden. Auch rohe Kohlrabiwürfelchen mariniert Giraldo ganz im peruanischen Stil als Ceviche, was laut Küche blendend funktioniert. Dieser Teller kostet 14,90 Euro und wird daher nicht als Mezzie, sondern als vollwertige Vorspeise eingeordnet.

Servicekultur und operativ Details im Alltag

Der Service im neuen Lokal weist einige charakteristische Eigenheiten auf, die zwischen traditioneller Höflichkeit und jugendlicher Lockerkeit schwanken. Ein interessantes Phänomen ist die ungewollte Koinzidenz zwischen dem Online-Reservierungssystem und der persönlichen Bedienung: Beide Kommunikationskanäle scheinen sich noch nicht auf eine einheitliche Anredeform, Du oder Sie, geeinigt zu haben. Dies führt zu einer besonderen Dynamik im Umgangston mit den Gästen.

Zwei Kellner begrüßen unbekannte Gäste über siebzig Jahren gelegentlich mit einem jovialen Handschlag und verwenden dabei das vertrauliche "Du". Im Gegensatz dazu wird der Gastgeber Martin Sohl seinen Gästen gegenüber erholsamerweise das Siezen nutzen, zumindest solange die Besucher keine Stammgäste geworden sind. Diese hybride Servicekultur spiegelt den modernen Ansatz des Restaurants wider, der Tradition mit Zugänglichkeit verbindet.

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Ein weiteres operatives Detail betrifft die Frische der Hausmahlzeiten. Bei der Bestellung von Gnocchi, die 18,90 Euro kosten, gilt es aus guten Gründen, vor der Bestellung explizit nachzufragen, ob sie am jeweiligen Tag tatsächlich hausgemacht sind. Diese Transparenz seitens des Personals unterstreicht den Anspruch an Qualität, auch wenn die Produktion nicht durchgängig im Haus erfolgt. Diese Offenheit ist Teil des Gesamteindrucks eines Restaurants, das Wert auf Authentizität und klare Kommunikation legt.