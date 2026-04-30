Neuer Irish-Pub am Linzer Hauptplatz: Expansion des Old Dubliner mit irischem Flair und Sport-Events

Am Linzer Hauptplatz entsteht ab September ein neuer Irish-Pub, der das bestehende Old Dubliner erweitert. Mit einer acht Meter langen Bar, über 100 Whiskeys und einem vielfältigen Angebot an Spirituosen und Speisen wird der Pub zum neuen Hotspot für Sportfans und Genießer.

Am Linzer Hauptplatz steht ein großer Wandel bevor. Wo bisher das griechische Restaurant Athène seine Gäste bewirtete, soll ab September ein neuer Sports-Pub im irischen Stil entstehen.

Der bekannte Irish-Pub Old Dubliner, der seit den frühen 90er-Jahren fester Bestandteil der Innenstadt ist, wird nun erweitert. Pub-Pächter Heinz Treml hat sich den ehemaligen Griechen samt Gastgarten am Hauptplatz gesichert. Im Sommer wird bereits im frisch eröffneten Irish Beer Garden ausgeschenkt, während im Inneren bis September ein umfassender Umbau stattfindet. Der neue Pub wird im typisch irischen Stil gestaltet, mit vielen gemütlichen Ecken und einem Herzstück in Form einer acht Meter langen Bar.

Hier sollen rund 100 verschiedene Whiskeys aus aller Welt angeboten werden, ergänzt durch eine riesige Auswahl an Spirituosen wie Vodka, Gin, Tequila, Wein und natürlich einer Vielzahl von Bieren. Auch kulinarisch wird für das leibliche Wohl gesorgt: Unter der Woche gibt es Kleinigkeiten wie Fish and Chips, am Wochenende wird ein Koch typisch irische Gerichte wie Irish Stew, Burger und Pizza zubereiten, wobei viele frittierte Speisen auf der Karte stehen.

Der Ausbau ist kein Zufall, denn während andere Lokale in der Umgebung schließen müssen, hat Treml mit dem Old Dubliner ein volles Haus. Vor allem am Wochenende ist der Pub bis auf den letzten Platz belegt. Schon jetzt müssen an Freitagen und Samstagen bis zu 100 Gäste weggewiesen werden, weil kein Platz mehr vorhanden ist. Bereits im Sommer wird der Betrieb am Hauptplatz hochgefahren, mit einem großen Bildschirm für die Fußball-WM.

Ab September soll dann im Inneren alles gezeigt werden, was das Sportherz begehrt, von der Champions League bis zum Eishockey. Der neue Pub wird somit nicht nur ein Ort zum Entspannen, sondern auch ein Treffpunkt für Sportfans





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