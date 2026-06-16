Neuer Höchststand an Suspendierungen in Vorarlberg: 125 Fälle bis Ende Mai

Die Zahl der Suspendierungen an Vorarlbergs Schulen hat einen neuen Höchststand erreicht. Bis Ende Mai wurden bereits 125 Suspendierungen ausgesprochen, was bereits jetzt über dem Wert des gesamten vergangenen Schuljahres liegt. Besonders betroffen sind Mittelschulen und Volksschulen.

Im laufenden Schuljahr wurden bis Ende Mai bereits 125 Suspendierungen ausgesprochen, was bereits jetzt über dem Wert des gesamten vergangenen Schuljahres liegt. Besonders betroffen sind Mittelschulen und Volksschulen.

Die Zahl der Suspendierungen an Vorarlbergs Schulen hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Suspendierung ist eine Sicherungsmaßnahme, wenn laut Gesetz 'Gefahr in Verzug' besteht, was beispielsweise bei Gefährdung, gewalttätigen Handlungen oder erheblicher Störung des Schulbetriebs vorliegt. Knapp 45 Prozent aller Suspendierungen betreffen Schülerinnen und Schüler an Mittelschulen, während rund 32 Prozent auf Volksschulen fallen.

Die Bildungsdirektion verweist darauf, dass die Zahlen über mehrere Jahre hinweg insgesamt steigen und auf vermehrt auftretende 'herausfordernde Verhaltensweisen' einzelner Schülerinnen und Schüler sowie auf Sensibilisierung der Schulen zurückzuführen sind. Derzeit können Schülerinnen und Schüler bei Gefahr in Verzug für bis zu vier Wochen vom Schulbesuch suspendiert werden. Ab Herbst soll österreichweit eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung eingeführt werden. Ziel ist es, die Wiedereingliederung der betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihre Klassen zu unterstützen.

In Vorarlberg existiert bereits seit rund 30 Jahren ein entsprechendes Angebot über die Schulsozialarbeit der Aqua Mühle. Zusätzlich wird eine pädagogische Begleitung durch die Schulen vorgesehen. Mit September tritt außerdem eine neue bundesweite Definition von 'Gefahr in Verzug' in Kraft, die Suspendierungen etwa bei vorsätzlichen Angriffen, furchterregenden Bedrohungen, beharrlicher Verfolgung, Herabwürdigung oder mutwilliger Beschädigung von Eigentum zulassen. Der Anstieg beschränkt sich nicht auf Vorarlberg, sondern auch auf andere Bundesländer.

Nach Angaben des Ö1-Morgenjournals wurden im vergangenen Schuljahr österreichweit rund 2000 Suspendierungen verzeichnet. In der Steiermark stieg die Zahl laut Ö1 von 95 auf 200 Fälle, in Oberösterreich wurden bereits rund 500 Suspendierungen gezählt. Auch in Wien wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Dort wurden im vergangenen Schuljahr rund 800 Suspendierungen registriert





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