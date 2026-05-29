Neuer Glücksspielgesetz-Entwurf beendet Online-Monopol der Casinos Austria ab 2029

Ein neuer Gesetzesentwurf der österreichischen Regierung sieht die Liberalisierung des Online-Glücksspiels ab 2029 vor und beendet damit das Monopol der Casinos Austria. Gleichzeitig werden strengere Spielerschutzmaßnahmen wie niedrigere Einsätze und Pausen eingeführt, was in der Branche für Kontroversen sorgt.

Die österreich ische Regierung hat einen neuen Entwurf für das Glücksspielgesetz vorgelegt, der das Ende des Monopol s der Casinos Austria im Onlinebereich bedeuten könnte. Ab dem Jahr 2029 soll eine unbegrenzte Anzahl von Anbietern Lizenzen erhalten, da die bestehenden Konzessionen für Online-Glücksspiel und Lotterien im Jahr 2027 auslaufen.

Bisher hält das Unternehmen Win2Day, das zu den Österreichischen Lotterien gehört, das Monopol. Seit 2018 ist die tschechische Sazka-Gruppe mit 55 Prozent Mehrheitsaktionär, 33 Prozent liegen bei der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) und der Rest ist Streubesitz. Der Entwurf wirft numerous Fragen auf: Wie wird sich die Liberalisierung auf Spieler und heimische Glücksspielunternehmen auswirken? Schon jetzt umgehen viele Anbieter das Monopol, indem sie mit Lizenzen aus anderen EU-Ländern, etwa Malta, operieren.

Das ist zwar rechtlich illegal, doch nach dem neuen Gesetz könnten genau diese Anbieter ab 2029 offizielle Lizenzen beantragen, sofern sie "allfällige noch nicht verjährte Abgabenschulden" begleichen und keine anhängigen Gerichtsverfahren oder erfolgreiche Spielerschutzklagen gegen sie vorliegen. Kritiker bezeichnen dies als "Augenauswischerei" und monieren, dass sich Unternehmen so freikaufen und "weißwaschen" lassen könnten. Für Spieler sind strengere Limits vorgesehen: Bei Automatenglücksspiel, ob online oder physisch, sollen maximal zwei Euro pro Spiel erlaubt sein, bisher waren es fünf oder zehn Euro.

Zudem ist nach 90 Minuten Spielzeit eine obligatorische Abkühlungsphase geplant. Ziele sind der Schutz vor Spielsucht und die Reduzierung von Risiko und potenziellem Gewinn. Ob diese Maßnahmen effektiv sind, wird in der Branche kontrovers diskutiert. Während einige eine Verbesserung des Spielerschutzes sehen, befürchten andere, dass die Unternehmen massiv unter Druck geraten, insbesondere im Spielautomatengeschäft.

Generell herrscht in der Glücksspielbranche wenig Begeisterung über die Pläne. Viele Wettbewerber und auch die Casinos Austria warnen vor einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Profitabilität. Der Staat erhöhe gleichzeitig Glücksspielabgaben und Steuern - von einem Euro Umsatz gehen fast 50 Prozent an Abgaben ans Finanzamt - und schränke das Geschäftsfeld ein. Casinos Austria kommentiert den Entwurf lapidar: "Egal wer die Lizenz bekommt, er findet ein ziemlich unattraktives Geschäftsmodell vor.

" Experten rechnen nach der Liberalisierung mit etwa 20 Bewerbern. Die Regierung hofft, dass der Marktanteil legaler Angebote mittelfristig auf 80 Prozent steigt. Offen ist noch, wie eine Übergangsphase gestaltet wird. Das physische Glücksspielgeschäft, also Spielbanken und Lotterien, ist kaum betroffen: Es soll zwölf statt 15 Casino-Standorte geben und weiterhin nur eine Lottolizenz.

Der Entwurf bleibt also in vielen Punkten umstritten, insbesondere hinsichtlich der Spielerprävention und der wirtschaftlichen Auswirkungen auf einheimische Anbieter





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