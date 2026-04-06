Neuer BMW iX60: Luxus-Stromer mit Sportwagen-Genen

Der BMW iX60 ist ein vollelektrisches SUV der Oberklasse, das Luxus, Komfort und beeindruckende Leistung vereint. Mit seinem großzügigen Platzangebot, hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Technik setzt er neue Maßstäbe im Segment der Elektroautos. Trotz des hohen Preises überzeugt der iX60 als rundum gelungenes Gesamtpaket.

Wer bisher den Luxus eines 7er BMW gewohnt war und nun aber plötzlich mehr Platz braucht, der sollte den BMW iX genauer unter die Lupe nehmen. Mit dem iX hat BMW seit 2021 ein elektrisches Flaggschiff im Programm – jetzt bekommt das Oberklasse- SUV ein Update. Der Fokus bleibt klar: maximaler Komfort, viel Platz und modernste Technik. Die Modellpalette startet beim iX45 (ab 82.950 Euro), darüber rangiert der iX60 (ab 99.950 Euro). Wer es noch extremer will, greift zum iX M70 (ab 124.950 Euro).

Unser Testwagen: ein üppig ausgestatteter iX60 für rund 131.600 Euro. Schon beim Einsteigen wird klar: Hier wird Komfort großgeschrieben. Trotz hohem Recycling-Anteil im Innenraum wirkt alles hochwertig – weiche Materialien, viel Leder, perfekte Verarbeitung. Die Sitze? Ein Traum. Beheizt, gekühlt und mit Massagefunktion – hier wird jede Fahrt zur Wellness-Einheit. Dazu kommt eine extrem gute Geräuschdämmung. Der iX ist leise wie kaum ein anderes Auto seiner Klasse. Extras wie Luftfederung und Hinterachslenkung sorgen zusätzlich für ein souveränes Fahrgefühl. Der iX60 zeigt aber auch eine andere Seite: 544 PS katapultieren das große SUV in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit spielt er locker in der Sportwagen-Liga mit. Gleichzeitig bleibt er ein bequemer Reisewagen durch und durch. Lange Strecken sind im iX ein reines Vergnügen. BMW verspricht eine WLTP-Reichweite von bis zu 701 Kilometern. Möglich soll das eine große Batterie mit 109,1 kWh (netto) machen. Geladen wird mit bis zu 195 kW DC – von 10 auf 80 Prozent geht’s in etwa 35 Minuten. Und die echte Reichweite? Die gibt’s im Video zu sehen. Der BMW iX60 präsentiert sich als ein rundum gelungenes Gesamtpaket. Er überzeugt mit enormem Komfort, einem großzügigen Platzangebot und einer beeindruckenden Performance. Der einzige Wermutstropfen ist der hohe Preis. Mit voller Ausstattung kratzt der Stromer an der Marke von 130.000 Euro und ist damit alles andere als ein Schnäppchen. Dafür erhält man jedoch eines der aktuell komplettesten Elektroautos auf dem Markt. Der BMW iX60 positioniert sich als eine luxuriöse und leistungsstarke Option im Segment der Elektro-SUVs. Seine Kombination aus Komfort, Raumangebot und beeindruckender Performance macht ihn zu einer attraktiven Wahl für Kunden, die das Beste aus beiden Welten suchen. Der Innenraum des iX60 ist ein wahrer Wohlfühlort, der mit hochwertigen Materialien und durchdachten Details punktet. Die Sitze bieten nicht nur optimalen Halt, sondern auch luxuriöse Funktionen wie Heizung, Kühlung und Massage, die jede Fahrt zu einem entspannten Erlebnis machen. Die fortschrittliche Geräuschdämmung trägt zusätzlich zum hohen Komfort bei und sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Innenraum. Neben dem Komfort überzeugt der iX60 auch mit seiner beeindruckenden Leistung. Die 544 PS starke Antriebseinheit katapultiert das SUV in kürzester Zeit von 0 auf 100 km/h und ermöglicht so ein Fahrerlebnis, das sonst nur Sportwagen bieten. Gleichzeitig bleibt der iX60 ein komfortabler Reisewagen, der auch lange Strecken zum Vergnügen macht. Die großzügige Reichweite von bis zu 701 Kilometern (WLTP) sorgt dafür, dass man sich keine Sorgen um häufiges Aufladen machen muss. Die Schnellladefunktion ermöglicht zudem das Aufladen der Batterie in relativ kurzer Zeit. Allerdings hat der iX60 auch einen Nachteil: seinen hohen Preis. Mit einer üppigen Ausstattung erreicht der Preis schnell die 130.000-Euro-Marke, was ihn zu einem der teureren Elektroautos auf dem Markt macht. Trotzdem bietet der iX60 ein umfassendes Paket aus Luxus, Leistung und fortschrittlicher Technologie, das ihn zu einer attraktiven Option für anspruchsvolle Kunden macht





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